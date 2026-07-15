« On était si près du but »… Tuchel déplore l'approche de Hossam Hassan après le choc face à l'Argentine

L'Allemand Thomas Tuchel, sélectionneur de l'équipe d'Angleterre, a laissé échapper une phrase empreinte d'une grande amertume après la défaite de son équipe face à l'Argentine sur le score de 1-2, en demi-finale de la Coupe du monde 2026, mercredi soir.

Les « Trois Lions » avaient ouvert le score par Anthony Gordon, avant que l’Albiceleste ne renverse la vapeur dans les dernières minutes et ne valide son billet pour la finale, où elle défiera l’Espagne dimanche.

Les propos de Tuchel ont rappelé la scène émouvante vécue par l’entraîneur de l’équipe d’Égypte, Hossam Hassan, après l’élimination des « Pharaons » en huitièmes de finale face à l’Argentine dans un scénario similaire, lorsque son équipe avait laissé filer son avance de deux buts sans réponse dans les dernières minutes, pour s’incliner 2-3.

Hossam Hassan, très ému, s’était confié à sa femme lors d’un appel vidéo après le match : « On était si près du but… Je déteste perdre », une phrase qui résume aussi le sentiment de Tuchel après un scénario similaire conclu par une élimination.

«Nous étions si près du but.»

« Nous étions tout près », a-t-il confié à la BBC, expliquant que son équipe avait perdu le fil du match après l’ouverture du score.

Il a ajouté : « Nous sommes très déçus, nous étions si près du but, mais nous sommes devenus plus passifs après le but que nous avons encaissé, et nous avons laissé l’adversaire se créer de nombreuses occasions. »

Il a expliqué que son équipe n’avait pas réussi à reprendre le contrôle du ballon, ce qui a donné l’avantage à l’Argentine, ajoutant : « Nous n’avons pas réussi à renverser la tendance en notre faveur, et nous avons encaissé de nombreux centres, tirs et occasions. »

Il a conclu : « Nous étions tout près, mais nous n’avons pas réussi à maintenir le même niveau après avoir marqué. »

Tuchel justifie ses changements

Concernant ses remplacements, le technicien allemand a expliqué qu’il avait cherché à soulager ses joueurs sous la pression grandissante de l’Albiceleste.

Il a déclaré : « J’avais déjà tenté des changements offensifs lors de matchs précédents, mais nous avons immédiatement concédé une occasion dangereuse ; nous avons donc décidé de passer à une défense à cinq, car les espaces étaient devenus trop grands. »

Il a ajouté : « L’Argentine remportait tous les duels aériens et continuait à envoyer des centres ; nous avons donc opté pour une ligne défensive à cinq afin de fermer les espaces et de limiter le danger sur les ballons aériens. »

Il souligne que son équipe a commencé à souffrir dès l’ouverture du score, avant même le moindre changement : « Nous avons encaissé beaucoup de centres et d’occasions, alors nous avons cherché à soulager les joueurs. »

Il a conclu ce passage de son intervention en assumant : « Au final, la responsabilité incombe à l’entraîneur, et lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, il est facile de dire que la décision était mauvaise. »

«Nous voulions marquer un deuxième but… mais nous n’avons pas touché le ballon.»

Tuchel a confirmé que l’Angleterre voulait marquer un deuxième but pour tuer le match, mais qu’elle n’y est pas parvenue, faute de pouvoir conserver le ballon.

Il a déclaré : « Bien sûr, nous voulions marquer ce deuxième but, mais cela n’arrive pas si l’on ne parvient pas à conserver le ballon. Nous n’avons pas réussi à le sortir de notre zone. »

Il a ajouté : « Je n’ai pas eu l’impression que procéder à davantage de changements offensifs aurait changé quoi que ce soit. Nous avons conservé le même style de jeu, mais nous sommes devenus plus passifs au fil du temps. »

Il a conclu : « Nous ne récupérions plus les ballons et nous ne parvenions pas à les conserver ; je ne pense donc pas que le problème ait été d’ordre tactique ou lié au style de jeu, car nous n’avons rien changé, mais le match a complètement basculé. »

Il conclut : « Je comprends qu’après le match, des millions d’entraîneurs estiment qu’ils auraient pris de meilleures décisions. »

«Je n’ai aucun regret.»

Malgré l’élimination, Tuchel assume pleinement ses choix tactiques et salue l’engagement de ses joueurs.

Il a déclaré : « Chacun peut critiquer ces choix, mais c’est à moi qu’il incombait de les faire sur le terrain. J’ai géré le match comme je l’ai jugé bon, et c’est ma responsabilité. »

Il conclut : « Pour l’instant, je n’ai aucun regret. Les joueurs ont tout donné et nous étions tout près de l’objectif. Je pense que nous méritions de mener 1-0. »

Il a conclu : « Nous avons livré l’un de nos meilleurs matchs, voire le meilleur au vu des circonstances. L’équipe a été formidable, mais nous n’avons pas réussi à franchir la dernière ligne, et je n’ai aucun regret. »

Éloge de l’esprit des joueurs

L’entraîneur de l’Angleterre a conclu en rendant hommage à ses joueurs, rappelant qu’ils avaient surmonté de nombreux obstacles pour atteindre les demi-finales.

Il a déclaré : « Les joueurs ont fait preuve d’une grande force de caractère tout au long du match. Nous avons disputé ce tournoi dans des conditions difficiles : nous avons affronté des équipes de haut niveau, parcouru de longues distances, joué à différentes altitudes, évolué à dix contre onze et sous des températures élevées, et nous avons surmonté tous ces obstacles. »

Il conclut : « Nous étions tout près de l’objectif, mais ce n’est pas le moment d’analyser notre parcours ; nous avons été éliminés parce que nous avons perdu un match décisif. »

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