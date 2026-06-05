On en viendrait presque à espérer qu’il se blesse à la cheville lors d’un rassemblement avec l’équipe nationale néerlandaise

Valentijn Driessen s’interroge sur le choix de Ronald Koeman : pourquoi aligner le milieu de terrain Mats Wieffer comme arrière droit, en remplacement de Denzel Dumfries, suspendu ? Danssa chronique « Kick-Off » publiée par De Telegraaf, le journaliste estime que le joueur de Brighton & Hove Albion n’a pas le profil pour ce poste.

« Il n’est tout simplement pas à la hauteur. Je ne comprends pas pourquoi il doit soudainement devenir l’arrière droit de l’équipe nationale néerlandaise derrière Dumfries. Geertruida et Frimpong peuvent très bien occuper ce poste. Ils l’ont déjà prouvé », critique ouvertement Driessen le choix de Koeman en faveur de Wieffer.

L’observateur des Oranje poursuit : « Et soudain, sorti de nulle part, on le voit jouer une quinzaine de matchs comme latéral droit à Brighton, le septième du championnat anglais. À Brighton, tout de même. Là-bas, il a juste évincé Veltman, qui a largement dépassé la trentaine, du onze titulaire. Ce n’est pas bien compliqué. »

« Mais je considère qu’il est avant tout un milieu de terrain. Seulement, à ce poste, il n’est pas assez bon pour Brighton. Du coup, on l’a reconduit en défense droite. Sauf que ce n’est pas un vrai latéral droit », insiste Driessen pour appuyer son propos.

Son collègue Mike Verweij enfonce le clou : « Koeman a expliqué après le match que Wieffer évoluait très différemment à Brighton, où il joue arrière droit, par rapport à son rôle en équipe nationale. À Brighton, il joue beaucoup plus axé vers l’intérieur, alors qu’en Oranje, on le positionne davantage sur l’extérieur. »

« En réalité, Koeman a fait deux choix très étranges dans sa sélection. Valentijn a eu une discussion avec Koeman au sujet du choix de Summerville, qu’il n’a jamais vu jouer comme ailier droit. Et Wieffer comme arrière droit, alors qu’on a Geertruida à disposition », ajoute l’observateur de l’Ajax, lui aussi perplexe face au sélectionneur.

« On en viendrait presque à espérer que Wieffer se blesse à la cheville pour que Geertruida soit enfin sélectionné, car ce choix me paraît vraiment étrange », conclut Verweij au sujet de l’ancien joueur du Feyenoord.