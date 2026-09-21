L’Argentin, habituellement surtout obnubilé par sa propre équipe, a couvert de louanges le football du Barça dans un entretien accordé à ESPN.

« On dirait qu’ils pratiquent un autre sport que nous », a déclaré Simeone, qualifiant l’équipe de Flick de « barbare ». Les Catalans ont démarré la nouvelle saison avec huit victoires de rang en matches officiels, établissant ainsi un record du club.

Avant tout, c’est l’attaque emmenée par Lamine Yamal, Raphinha, Anthony Gordon et Karim Adeyemi qui a séduit Simeone. « Ils n’avaient pas de numéro neuf (après le départ de Robert Lewandowski ; ndlr) et soudain, Raphinha surgit et marque douze buts en sept matches. Yamal a sept buts. Ces chiffres sont incroyables », a-t-il souligné. Le Barça a constitué une équipe « qui te presse dans ta propre moitié de terrain, t’enlève du temps. Et ils n’ont pas peur de prendre des risques ni même d’encaisser un but de temps en temps. En ce moment, ils sont meilleurs, au vu de ce qu’ils montrent, la meilleure équipe de la Liga. »

Combien de points d’avance le Barça a-t-il déjà sur le Real et l’Atlético de Madrid ?

Après sept journées de championnat, le Barça ne compte pas seulement 21 points. La différence de buts de 31 à 7 en dit également long sur la domination de l’équipe de Flick. La deuxième meilleure attaque est celle du Real Madrid, avec un total relativement faible de 18 buts. Une meilleure défense n’est à mettre au crédit que de l’Athletic Bilbao de l’entraîneur Edin Terzic.

L’avance sur son premier poursuivant est déjà de cinq points, et il s’agit de l’Atlético de Simeone. Comme les Rojiblancos ont remporté dimanche le duel très commenté face au Real - José Mourinho s’en est ensuite verbalement pris au corps arbitral -, les Merengue accusent déjà six points de retard sur le Barça.

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