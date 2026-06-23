L'arbitre international égyptien Amin Omar a été vivement critiqué après avoir dirigé la rencontre entre l'Argentine et l'Autriche, lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026, qui s'est conclue par une victoire 2-0 du tenant du titre.

Le célèbre site espagnol « Archivo VAR » lui a attribué la note sévère de 1,5/10, estimant qu’il avait été « de loin le pire élément de la rencontre ».

Selon le rapport du média, l’arbitre a commis une erreur décisive en omettant d’accorder un penalty évident à l’Argentine après une faute sur Lautaro Martínez dans la surface, soulignant que l’action méritait sanction et avait été revue par la VAR.

Le média souligne également que l’arbitre égyptien a multiplié les avertissements verbaux sans sortir le moindre carton jaune, ironisant : « On aurait dit qu’il touchait une commission sur chaque avertissement ».

Le média lui reproche aussi d’avoir sifflé des contacts « surréalistes » tout en tolérant des fautes évidentes, notamment une intervention du défenseur argentin Cristian Romero qui méritait, selon lui, un carton jaune.

Le rapport a également pointé du doigt le premier but de Lionel Messi, suggérant qu’une faute avait peut-être été commise à l’origine de l’action ; mais l’absence de ralentis télévisés suffisants a empêché de confirmer ou d’infirmer cette séquence de manière exhaustive.

En conclusion, le site espagnol a estimé que la prestation d’Amin Omar constituait l’un des principaux points noirs de la rencontre Argentine-Autriche, lui valant l’une des notes les plus basses du tournoi.

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