Partager Suivez GOAL sur Google

Rio Ferdinand a vivement critiqué la direction de Manchester United, comparant l’annonce officielle du limogeage de Michael Carrick à un message froid, généré par une intelligence artificielle. L’ancien défenseur de Manchester United a exprimé sa frustration après que le club a confirmé le départ de son ancien coéquipier dans un bref communiqué écrit, sans aucune déclaration publique de ses dirigeants.

Publicité

Carrick remercié sans attendre

Manchester United s’est séparé de Michael Carrick à l’issue d’une brève réunion matinale au centre d’entraînement. L’ancien milieu de terrain est arrivé à Carrington peu avant 8 h et a été remercié peu après, quittant les lieux à 10 h 18.

Le service de communication du club a ensuite publié un communiqué de 142 mots confirmant son départ. Fait notable, des dirigeants clés comme le directeur général Omar Berrada et le directeur technique Jason Wilcox n’ont fait aucune déclaration publique.

Selon certaines informations, les principaux dirigeants du club, dont Sir Jim Ratcliffe et la famille Glazer, avaient arrêté leur décision la veille dans le sud de la France, tandis que Carrick restait dans l’incertitude en Angleterre.

Ferdinand fustige un communiqué qui ressemble à un texte généré par l’IA

Ferdinand a rapidement exprimé sur les réseaux sociaux sa colère face au caractère impersonnel du communiqué. L’ancien défenseur a demandé des comptes aux dirigeants d’Old Trafford.

Publicité Publicité

« Le communiqué de Manchester United ressemble à du ChatGPT… Je veux entendre quelqu’un s’exprimer ! », a écrit Ferdinand. « Je veux voir le visage de la personne qui se cache derrière tout ça… »

Related Topics

Prochains matchs LIV Premier League 11:30 MUN

S’exprimant plus tard dans Rio Ferdinand Presents, Ferdinand a détaillé ses griefs concernant l’ensemble du processus. Il a vivement critiqué ce qui s’est passé en coulisses, estimant que les fuites provenant de la direction manquaient du respect le plus élémentaire.

« Il faut faire tout son possible pour que cela se termine de la manière la plus amicale, respectueuse et agréable possible, a déclaré Ferdinand. Je pense que la façon dont cela a été fait aurait pu être meilleure. Je trouve terribles les fuites qui viennent du club : elles ne donnent une bonne image de personne.

Publicité

« Cela ajoute au manque de respect envers la personne alors en poste. C’est terrible de voir tout cela se dérouler en public de cette façon. Le minimum auquel on devrait avoir droit, c’est un peu de respect. »

Manchester United explique sa difficile décision

Malgré un bilan de 14 victoires, six nuls et huit défaites sous sa direction, Manchester United a finalement décidé de mettre fin à l’aventure après un début de saison décevant. Cette période frustrante comprend une élimination précoce en Carabao Cup face à Brighton.

Publicité

Voici le communiqué du club dans son intégralité : « Manchester United confirme que Michael Carrick a quitté son poste d’entraîneur de l’équipe première masculine.

« Michael est revenu au club en janvier et a mené l’équipe à la troisième place de Premier League en remportant 12 des 17 derniers matches de la saison 2025-2026. L’équipe a récolté plus de points que toute autre formation du championnat sur cette période.

Publicité

« Après un début de saison décevant, le club est parvenu à la conclusion extrêmement difficile qu’un changement était nécessaire pour atteindre ses ambitions. Michael est, et restera toujours, une légende de Manchester United. Comme lorsqu’il était joueur, il a fait preuve du plus haut niveau de dévouement et de professionnalisme tout au long de cette nouvelle période au club.

« Nous garderons toujours un souvenir chaleureux de son leadership et de ses accomplissements la saison dernière. Le club entend nommer un successeur permanent aussi rapidement que possible. »

Publicité

Pochettino en embuscade

Manchester United s’active pour trouver un successeur permanent et sauver une saison qui peine à décoller. Mauricio Pochettino apparaît comme le grand favori pour prendre les rênes à Old Trafford.

Selon certaines informations, Manchester United est parvenu à un accord verbal avec l’ancien entraîneur de Chelsea et de Tottenham. Après ces discussions positives mercredi, le club a officiellement pris contact avec US Soccer afin que Pochettino soit libéré de ses fonctions actuelles auprès de l’équipe nationale des États-Unis.