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Abattu, Erling Haaland a livré une analyse sans détour des difficultés actuelles de Manchester City après le nul 2-2 contre Naples. L'attaquant norvégien a admis que le doute gagnait l'effectif, qui peine à maintenir son niveau de domination habituel.

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Manchester City revient deux fois au score dans un nul frustrant à l'Etihad

La mauvaise série de Manchester City s'est poursuivie : l'équipe d'Enzo Maresca a concédé le nul 2-2 face à Naples à l'Etihad Stadium. Les visiteurs italiens ont pris l'avantage à deux reprises grâce à Rasmus Hojlund et Noa Lang, obligeant les locaux à revenir au score chaque fois.

Des buts d'Ayyoub Bouaddi et de Rayan Cherki en seconde période ont finalement permis à City de prendre un point. Ce résultat laisse toutefois le club à la sixième place du classement de la Ligue des champions, avec un seul point d'avance pour conserver une place qualificative directe.

Haaland dresse un constat sévère sur le manque de maîtrise de City

Au micro de TNT Sports après le coup de sifflet final, un Haaland visiblement abattu a reconnu que City était loin de son niveau habituel. « Nous avons essayé de pousser, mais nous n'y sommes pas arrivés. Ce n'est pas suffisant », a-t-il déclaré. « Nous leur avons laissé trop de facilités et nous n'avons pas réussi à maîtriser le match ni à attaquer comme nous le voulons. »

« Le football peut être à la fois très difficile et très simple. Quand on gagne, tout est facile et on sait exactement quoi faire. Quand on ne gagne pas, on commence à tout remettre en question. L'idéal serait de ne pas réfléchir, mais c'est difficile dans ces moments-là. »

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Dans un autre entretien accordé à beIN Sports, l'attaquant a reconnu avoir du mal à cerner l'origine des problèmes de City. « Nous avons réussi à revenir deux fois, mais nous attendons davantage de nous-mêmes. Nous devons faire mieux, trouver des solutions pour mieux maîtriser le match et être plus performants », a-t-il ajouté. « Je n'ai aucune idée de ce qui nous a manqué, mais on sentait lors des derniers matches que quelque chose ne fonctionnait pas tout à fait. Nous devons comprendre pourquoi, rester positifs et tirer le meilleur de chaque joueur. »

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La disette de Haaland et les questions hors du terrain mettent City à l'épreuve

Ce nul porte à quatre matches, toutes compétitions confondues, la série sans victoire de City, après une défaite 3-1 contre Nottingham Forest et un nul 1-1 face à Fulham. La forme de Haaland reflète le recul de son équipe : à 26 ans, il n'a pas marqué lors de ses quatre dernières apparitions, après avoir inscrit 14 buts lors de ses 12 premiers matches.

L'incertitude autour du dossier des 115 chefs d'accusation visant le club plane également sur le vestiaire. Plus tôt ce mois-ci, après la défaite contre Forest, le consultant Gary Neville avait prévenu que cette affaire pourrait commencer à « s'immiscer » dans l'esprit des joueurs . Malgré la pression, Haaland a appelé ses coéquipiers à réagir : « Nous avons énormément de qualités. Il faut réussir à tirer le meilleur de chaque joueur. Nous devons nous remobiliser, rester positifs et apporter de l'énergie sur le terrain. »

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Un déplacement difficile chez Arsenal attend City en Premier League

L'équipe de Maresca a peu de temps pour s'attarder sur sa frustration européenne : elle se rend désormais chez Arsenal, champion d'Angleterre en titre. Aborder ce déplacement sans victoire depuis quatre matches représente un défi majeur pour un effectif en manque de rythme.

Haaland a reconnu l'ampleur de la tâche : « Nous allons maintenant chez les champions. C'est le match le plus difficile de la saison. Il nous faudra une performance de très, très haut niveau. »