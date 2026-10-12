Tond Adelekoun, adjoint du sélectionneur du Bénin, a déclenché une vive polémique après avoir critiqué la manière dont la sélection argentine a traité les joueurs de son équipe à l'issue de la confrontation entre les deux formations, lors du dernier match de Lionel Messi sous le maillot de l'Argentine. Il a exprimé son mécontentement face à ce qu'il a qualifié d'indifférence et de manque de respect envers les joueurs de la sélection africaine durant cette soirée historique à Buenos Aires.

Adelekoun a publié ce lundi un long message dans lequel il est revenu sur les détails du voyage, de la rencontre et des événements qui ont suivi, assurant que les joueurs béninois avaient éprouvé une immense fierté de participer aux adieux de l'une des plus grandes stars du football, avant que leur joie ne se transforme en déception en raison de ce qu'ils ont vécu après le coup de sifflet final.

L'entraîneur adjoint a expliqué que la délégation béninoise avait effectué un voyage éprouvant pour rejoindre l'Argentine : « 13 longues heures de Paris à Buenos Aires, sans parler des six premières heures d'Abidjan à Paris et de l'escale. Une journée entière de voyage, répartie en 3 groupes, pour disputer ce match. »

Malgré la difficulté du déplacement, Adelekoun a décrit la rencontre comme « historique à tous points de vue », soulignant la fierté des joueurs de prendre part aux adieux de Messi, octuple Ballon d'Or, mais il a affirmé que l'atmosphère avait changé de manière soudaine après la fin du match.

Il a déclaré : « Ce qui m'a étonné, c'est le refus catégorique et manifeste de l'équipe argentine d'avoir le moindre contact avec mon équipe après le match », ajoutant que les poignées de main avaient été rapides et froides, et que les tentatives des joueurs béninois de s'approcher de Messi avaient été, selon son récit, contrées par des interventions brusques du personnel de sécurité.

L'adjoint du sélectionneur du Bénin a ajouté que la scène donnait l'impression que la présence des joueurs de la sélection africaine aux alentours de la star argentine était indésirable, se disant choqué par la façon dont ils avaient été traités, alors qu'ils participaient au même événement.

« Comme s'ils étaient une bande au milieu d'émeutes »

Adelekoun est revenu sur la tentative d'organiser une haie d'honneur pour Messi après le match, expliquant que quelqu'un avait proposé que les joueurs béninois s'alignent et applaudissent la star argentine à son passage, mais que les agents de sécurité s'étaient empressés de disperser le groupe formé à cette fin.

Il a commenté la scène en ces termes : « La rapidité avec laquelle les agents de sécurité ont dispersé le petit groupe de joueurs qui s'était formé était impressionnante ; on aurait dit que mes hommes étaient des bandes au milieu d'émeutes ! »

Le mécontentement de l'entraîneur adjoint ne s'est pas arrêté là, puisqu'il a évoqué un autre épisode survenu lors du tour d'honneur, lorsque les joueurs béninois se sont placés sur le passage de Messi, avant que le joueur ne se dirige, selon son récit, vers le rond central sans aller jusqu'à eux.

Adelekoun a estimé que ce qui s'est produit a constitué une déception pour des joueurs qui avaient voyagé pour participer à cet événement, soulignant que Messi jouit d'un statut considérable auprès de nombreux jeunes Africains, ce qui a rendu l'expérience encore plus douloureuse pour eux.

L'adjoint du sélectionneur béninois a conclu son message en insistant sur l'importance du respect mutuel dans le football : « Le respect est mutuel, et dans le football, on fait preuve de respect. »