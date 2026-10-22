« On aurait dit des hommes face à des enfants » : Dimitar Berbatov fustige la « terrible » prestation de Manchester United lors de sa défaite 4-1 contre Como en Ligue des champions

Partager Suivez GOAL sur Google

L’ancien attaquant de Manchester United Dimitar Berbatov a livré une critique cinglante de son ancien club après l’humiliante déroute subie mercredi sur la pelouse de Côme en Ligue des champions. Le consultant bulgare a mis en doute l’engagement des joueurs, alors que l’équipe de Serie A dirigée par Cesc Fabregas étrillait les visiteurs sous une pluie torrentielle en Italie.

Publicité

L’ancien attaquant fustige l’humiliation subie en Italie

Berbatov a vivement critiqué la prestation de son ancien club après sa lourde défaite 4-1 face à l’équipe de Fabregas, mercredi en Ligue des champions. Huit jours seulement après avoir encaissé un but dès la première minute contre l’Atletico Madrid, Manchester United a cédé après 118 secondes sur un but de Nico Paz. Le club est ainsi devenu le premier club anglais de l’histoire à encaisser un but dans les deux premières minutes de deux rencontres européennes majeures consécutives.

Des locaux déchaînés exposent les failles défensives

Getty Images

Le meneur de jeu argentin a inscrit un doublé et, entre ses deux buts, délivré une passe décisive à Tasos Douvikas. Jacobo Ramon a ensuite inscrit de la tête le quatrième but d’un club qui évoluait en Serie D lorsque Manchester United a remporté la Ligue des champions pour la dernière fois, en 2008.

Interrogé par TNT Sports, Berbatov a livré un verdict sans appel sur la domination subie par les visiteurs : « C’était une soirée terrible, terrible. Un match terrible pour United, rien ne fonctionnait et Como lui a été supérieur dans tous les domaines. Les buts, la récupération du ballon, la possession, la confiance. Como avait tout pour lui. »

Revenant sur l’ouverture du score rapide des locaux et l’espace laissé à Paz, il a ajouté : « C’était comme s’ils jouaient contre une équipe réserve. Regardez le premier but, l’aisance avec le ballon, le temps qu’ils avaient pour le garder. »

Publicité Publicité

Une prestation terne qui soulève d’autres questions

Seul un but de consolation inscrit dans le temps additionnel par le remplaçant Joshua Zirkzee, sur un centre d’Amad Diallo, a évité aux visiteurs d’égaler leur plus lourde défaite en Ligue des champions (4-0 contre Barcelone en 1994) ou leur pire revers européen (5-0 contre le Sporting en 1964). Zirkzee avait remplacé le capitaine Bruno Fernandes au milieu de la seconde période, après les sorties à la pause de Matheus Cunha et Andrey Santos, deux recrues d’INEOS ayant coûté au total 110 millions de livres sterling.

Related Topics

S’attardant davantage sur la manière dont l’équipe a sombré que sur le score lui-même, Berbatov a observé : « Parfois, ce n’est pas la défaite qui compte, mais la manière dont on perd. Aujourd’hui, c’était bien le problème : la façon dont nous avons perdu ce match. Après une prestation pareille, comme à chaque fois probablement, [les gens se demandent] : “Est-ce que ce sont les bons joueurs pour rivaliser au plus haut niveau ? Est-ce que c’est le bon entraîneur ? Est-ce que c’est la bonne méthode ?” Bien sûr, après des matches comme celui-ci, les gens diront qu’il nous faut plus de joueurs, de meilleurs joueurs, qu’il nous faut ceci et cela. Que peut-on dire après une prestation pareille ? »

Mettant en doute l’engagement affiché par l’effectif ce soir-là, le Bulgare a conclu : « Aujourd’hui, on n’avait pas l’impression que tout le monde donnait le meilleur de soi-même sur le terrain. Como semblait simplement s’amuser. On aurait dit des hommes face à des enfants. »

Publicité

L’entraîneur présente ses excuses, son avenir reste incertain

IMAGO

Le résultat cinglant de mercredi accentue considérablement la pression sur Michael Carrick, déjà en difficulté, avant le rendez-vous de ce week-end face à Bournemouth en championnat. Au coup de sifflet final, l’entraîneur a semblé ignorer ses joueurs en allant saluer les supporters qui avaient fait le déplacement, levant à plusieurs reprises les mains en signe d’excuse. Ces images ont aussitôt rappelé la réaction d’Ole Gunnar Solskjaer après une défaite 4-1 à Watford en novembre 2021, avant son limogeage 24 heures plus tard.