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Le capitaine d’Aston Villa, John McGinn, a critiqué la gestion du match de ses coéquipiers après que son équipe a laissé filer à deux reprises une avance de deux buts lors du match nul chaotique (4-4) de dimanche sur le terrain de Manchester United. Les joueurs d’Unai Emery semblaient se diriger vers les trois points à Old Trafford avant d’encaisser deux buts dans le temps additionnel face à leurs hôtes en difficulté.

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Le milieu écossais déplore un effondrement coûteux

McGinn a reconnu qu’Aston Villa ne pouvait s’en prendre qu’à lui-même après avoir manqué l’occasion de remonter au classement de la Premier League face à Manchester United, en méforme. Les buts d’Alysson et de Nicolas Jackson, inscrits après seulement trois minutes et 40 secondes de jeu, ont marqué la première fois que les locaux étaient menés 2-0 aussi tôt dans un match de cette compétition. C’était également la fois où une équipe à l’extérieur avait pris deux buts d’avance le plus rapidement depuis Chelsea, qui y était parvenu après deux minutes et 53 secondes sur la pelouse d’Everton en août 2014.

Des erreurs défensives gâchent une entame fulgurante

Malgré son entame fulgurante, Villa a laissé Bruno Fernandes transformer un penalty, avant que son ancien coéquipier Youri Tielemans n’égalise à la 44e minute. Les visiteurs ont ensuite repris deux buts d’avance au début de la seconde période : Diogo Dalot a commis une faute sur Alysson, permettant à McGinn de marquer sur penalty à la 48e minute, avant que Leon Goretzka ne trouve le chemin des filets cinq minutes plus tard.

Interrogé ensuite par BBC Match of the Day, McGinn a regretté l’incapacité de son équipe à tenir jusqu’au terme de chaque mi-temps : « Nous devons mieux gérer ces moments. Peu d’équipes viendront ici, mèneront 2-0 et offriront des buts. »

« Nous devons mieux défendre dans ces situations. Nous devons mieux gérer les dix dernières minutes de chaque mi-temps. »

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« Nous avons beaucoup de joueurs inexpérimentés, mais aussi beaucoup de talent, et c’est pour cela que nous marquons des buts. Peu importe que United manque de confiance : face à cette équipe, c’est toujours difficile. »

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Une fin de match folle qui laisse un goût amer au capitaine

Au lieu de filer vers la victoire, le club des Midlands a cédé dans le temps additionnel face au remplaçant Patrick Dorgu. Celui-ci a servi Joshua Zirkzee pour le but du 4-3, avant de s’élever plus haut que tout le monde pour reprendre de la tête un centre de Fernandes et battre le gardien Zion Suzuki, arrachant une égalisation spectaculaire.

Revenant sur cet effondrement tardif et sur la réaction d’Emery pendant la trêve, l’international écossais a ajouté : « Le troisième but était vraiment mauvais et leur a donné beaucoup d’espoir de marquer. Nous avons perdu deux points. Nous les avons laissés filer. Les cinq dernières minutes ont été complètement folles. Cela va faire mal. »

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« L’entraîneur est un gagneur ; il sera aussi touché que nous. Nous partons jouer en sélection, mais lui va ressasser ce match pendant deux semaines. »

Un duel contre Sunderland après la trêve internationale

Alors que la Premier League s’interrompt pour la trêve internationale de novembre, Emery disposera de deux semaines pour remédier aux faiblesses défensives de son équipe en fin de match avant de recevoir Sunderland le samedi 21 novembre. Prendre les trois points à Villa Park sera essentiel pour éviter que l’effondrement de dimanche ne compromette ses ambitions de finir dans la première moitié du classement. De son côté, le United de Michael Carrick, menacé de relégation, devra effectuer un déplacement périlleux chez son grand rival Liverpool, à Anfield, 24 heures plus tard.