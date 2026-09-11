On a ouvert la cage au monstre du Barça ! L'homme de l'ombre de Flick le libère et la version terrifiante n'a pas encore commencé

Malgré l'avertissement de l'Allemand Hansi Flick, qui a prévenu que le Barça n'atteindrait pas sa pleine forme physique à 100 % avant la trêve internationale, le club catalan a montré depuis le début de la saison une nette supériorité sur ses concurrents sur le plan physique, en plus de son niveau technique remarquable, ce que confirment les chiffres et statistiques relatifs aux distances parcourues, aux duels et aux confrontations individuelles.

Selon le journal espagnol « Sport », le début en fanfare du Barça n'est pas seulement lié aux résultats et aux performances, mais s'étend également à l'aspect physique, les joueurs de l'équipe semblant se déplacer comme des « avions » sur la pelouse, y compris face à des adversaires dotés d'une grande puissance physique, à l'image du Feyenoord néerlandais, qui a subi une lourde défaite sur le score de 5-1 lors de l'entrée en lice du Barça en Ligue des champions.

Dans cette transformation, un nom se distingue : celui de Benjamin Kugel, le nouveau préparateur physique du Barça, arrivé au club à la demande directe de Flick, et qui a rapidement commencé à appliquer ses propres idées au groupe, avec une nette priorité donnée à l'amélioration de la condition physique de chaque joueur en fonction de ses besoins et de ses capacités individuelles.

Il y a plus d'un mois, à l'issue du match amical du Barça face à l'Udinese durant la préparation, Flick avait prévenu que l'équipe ne serait pas dans sa meilleure forme physique avant la trêve internationale, justifiant cela par l'impact de la Coupe du monde et le grand nombre de matches internationaux disputés par une bonne partie de ses joueurs.

Le niveau physique affiché par le Barça au cours des premières semaines a peut-être surpris Flick lui-même, Kugel étant parvenu à mettre en œuvre ses idées plus rapidement que prévu.

Le préparateur physique allemand a d'abord commencé son travail avec les joueurs qui n'avaient pas participé à la Coupe du monde, avant que les internationaux ne les rejoignent, ces derniers affichant à leur tour une très bonne forme physique.

Kugel se distingue par une grande rigueur dans son travail, et il consacre une part importante de son temps à l'élaboration de plans d'entraînement individuels pour les joueurs, dans le but d'obtenir la meilleure version possible de chaque élément de l'équipe, une empreinte qui a commencé à se manifester clairement lors des matches officiels.

Le Barça a couru 6,3 kilomètres de plus que le Feyenoord

Les chiffres de l'Union européenne de football fournissent une preuve manifeste de la progression physique du Barça, en particulier lors de la confrontation face au Feyenoord en Ligue des champions : les joueurs de l'équipe catalane ont parcouru 120 kilomètres au cours du match, contre 113,7 kilomètres pour l'équipe néerlandaise, soit un écart de 6,3 kilomètres en faveur du Barça.

Ces chiffres revêtent une importance d'autant plus grande que la situation était différente lors des saisons précédentes, où le Barça se retrouvait parfois, dans certains matches, en retard sur ses adversaires en matière de distance totale parcourue.

À titre de comparaison, les joueurs du Real Madrid ont parcouru 108,3 kilomètres lors de leur confrontation face à l'Inter Milan la veille, contre 117 kilomètres pour l'équipe italienne, l'Inter atteignant ainsi une distance nettement supérieure à celle du Real Madrid.

Ces chiffres peuvent également être comparés au match du Barça face à l'Atlético Madrid lors de la dernière confrontation entre les deux équipes en Ligue des champions, au stade Spotify Camp Nou, qui s'était soldée par une défaite de l'équipe catalane 0-2 en quart de finale : le Barça avait alors parcouru environ 112 kilomètres, contre 118 kilomètres pour l'Atlético Madrid.

La supériorité se manifeste aussi dans les duels

La supériorité physique du Barça ne se limite pas au nombre de kilomètres parcourus par les joueurs, mais s'étend également aux confrontations individuelles et aux duels : les données de « SofaScore » font état d'une supériorité de l'équipe catalane sur la plupart de ses concurrents en Liga depuis le début de la saison.

Le Barça a remporté 60 % des duels face à l'Elche, tandis que ce taux s'est établi à 56 % face au Rayo Vallecano, et est monté à 57 % face à Valence.

Le seul match dans lequel le Barça n'a pas totalement dominé fut la confrontation face à l'Athletic Bilbao, l'équipe catalane ayant perdu les duels avec un faible écart, le taux s'établissant à 49 % pour le Barça contre 51 % pour l'Athletic.

En Ligue des champions, l'équipe de Flick a poursuivi sa domination sur cet aspect, en remportant 51 % des duels face au Feyenoord contre 49 % pour l'équipe néerlandaise, lors d'un match durant lequel le Barça a affiché une supériorité physique remarquable en plus de sa maîtrise technique.

Au fil de la saison, le tableau s'annonce encore plus enthousiasmant, d'autant que Flick lui-même affirme que le Barça n'a pas encore atteint son plus haut niveau physique possible, et si les joueurs maintiennent ces standards au cours de la période à venir, le niveau de l'équipe devrait franchir un palier supplémentaire au fil des matches.

Enfin, l'aspect physique ne peut être dissocié des facteurs psychologique et technique : le fait que le Barça dispose de joueurs dotés d'une grande qualité technique fait que leurs capacités s'expriment davantage lorsque les corps sont dans leur meilleure forme. Plus les jambes répondent, plus la qualité innée du Barça apparaît clairement, ce qui pourrait être l'un des secrets du début en fanfare de l'équipe cette saison.