"On a hâte" - Marcelo est pressé de reprendre la Liga

Après plus de deux mois d'interruption en raison du coronavirus, le championnat espagnol reprendra ses droits le le 11 juin prochain.

La star du , Marcelo, a déclaré qu'il ne pouvait plus attendre la reprise de la saison de suite à la pandémie de coronavirus. Suspendu en mars, le championnat reprendra le 11 juin avec le derby de Séville.

Vendredi, le Conseil supérieur du sport espagnol (CSD) a déclaré qu'il avait convenu des plans de reprise avec la Fédération royale espagnole de football (RFEF) et la . Le CSD a publié une déclaration qui confirme les plans pour la fin de la saison, les 18 et 19 juillet.

Le Real Madrid est à deux points du champion en titre et du leader Barcelone, à 11 journées de la fin, alors que la course au titre reste ouverte et que les joueurs se préparent à reprendre le jeu. Après avoir manqué des matchs pendant près de trois mois, Marcelo dit qu'il a hâte de retourner sur le terrain pour participer à nouveau à la compétition.

"Nous n'avions jamais passé autant de temps sans pouvoir nous entraîner sur le terrain et notre envie de jouer au football n'a cessé de croître depuis que nous avons arrêté, a déclaré l'arrière latéral brésilien à la télévision du Real Madrid. Maintenant, nous sommes sur le point de recommencer et nous sommes impatients.

"C'est différent de ce à quoi nous sommes habitués. Nous devons en retirer les aspects positifs et maintenant nous sommes habitués à la routine ; ce n'est plus comme avant, mais tout va bien.

"Nous sommes tous en bonne santé, les séances d'entraînement ont été fantastiques pour retrouver notre rythme. N'ayant pas touché un ballon depuis si longtemps, quand on retourne sur le terrain, on a un peu perdu la main, mais maintenant on a hâte de commencer à jouer."