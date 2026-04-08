« On a fait appel à tout un tas de personnes pour aider Robin van Persie et lui permettre de rester en place »

Dans Rondo, Theo Janssen a vivement critiqué Robin van Persie. Selon le technicien d'Arnhem, l'entraîneur du Feyenoord a pris une série de mauvaises décisions qui lui ont coûté cher.

Janssen commence son argumentation sur Van Persie en prenant la défense du groupe de joueurs du Feyenoord. « Je trouve vraiment que tu mets trop l'accent sur les joueurs, vraiment. »

L'analyste estime que le début de saison de l'équipe de Van Persie était encore raisonnable. « Ses premiers matchs étaient encore agréables à regarder et il y avait même du bon football, mais cela n'a fait que se dégrader. »

Janssen constate que davantage de personnes se sont impliquées au sein de Feyenoord pour inverser la tendance. « On a fait appel à tout un tas de gens pour aider Van Persie et le maintenir à son poste. »

L'ancien joueur ne veut rien entendre de l'excuse selon laquelle l'effectif des Rotterdamois ne serait pas assez bon et qu'il y aurait trop de blessures. « Au final, Van Persie fait partie du staff et c'est avec lui qu'on discute et qu'on prépare les entraînements », estime Janssen, qui reconnaît également qu'une vague de blessures est parfois inévitable.

« Mais une saison entière, perdre presque tous ses joueurs ? Cela tient aussi à la méthode de travail : à la façon dont on communique et à la liberté que les joueurs ressentent, mais qu’ils n’obtiennent peut-être pas. Je trouve cela trop facile », affirme l’ancien joueur du Vitesse, du FC Twente, de l’Ajax et du KRC Genk.

Janssen voit une équipe qui n’a absolument aucune confiance dans son jeu et sa défense. « C’est parce que Van Persie, avec son staff, a tout simplement pris beaucoup de mauvaises décisions. » L’analyste conclut : « Il ne reste plus qu’à espérer que la saison se termine. »