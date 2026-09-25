« Quelle performance incroyable, Ter. Je suis très heureux de voir comment tu t’es battu pour revenir. Tu es vraiment un combattant », a déclaré l’ancien entraîneur du Barça au sujet de son ancien numéro un après le coup de sifflet final, avant d’ajouter : « On a failli perdre à cause de toi. »

Le joueur de 34 ans a réalisé pas moins de neuf arrêts en 90 minutes et a joué un rôle décisif pour empêcher les Oranje de quitter la pelouse en vainqueurs. Au final, l’Elftal a enregistré une valeur d’expected goals nettement supérieure à trois, tandis que l’équipe d’Allemagne a, statistiquement, tiré le maximum d’un but. Mais toute la vérité est aussi que ter Stegen s’est également montré parfois fébrile.

Sur les corners du plus souvent extrêmement dangereux de l’équipe de Xavi, le gardien de l’Ajax Amsterdam a affiché de gros problèmes dans sa maîtrise de la surface et peut s’estimer heureux que deux buts consécutifs à ces actions n’aient pas été validés pour des fautes néerlandaises. Dans le jeu au pied aussi, ter Stegen s’est montré inhabituellement fautif. Son erreur de relance effroyable à la 42e minute, lorsqu’il a joué le ballon directement dans les pieds de Cody Gakpo, aurait surtout dû être sanctionnée.

C’est surtout en seconde période que ter Stegen, grâce à ses arrêts, a largement contribué à éviter à Klopp de débuter avec le DFB sur une défaite. Il a sauvé brillamment son équipe à quatre reprises sur sa ligne, avant d’être impuissant sur le but encaissé en fin de match par Gakpo.

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Ter Stegen est-il désormais le numéro un de Jürgen Klopp ?

Il en reste donc une prestation contrastée, après que Klopp a provisoirement désigné ter Stegen comme le successeur de Manuel Neuer, une nouvelle fois retraité international. Une longue période de souffrance se trouve derrière l’« éternel » numéro deux dans les cages allemandes, ce qui lui a finalement aussi coûté sa participation à la Coupe du monde 2026. Plusieurs blessures ont freiné ter Stegen ces dernières années. De plus, l’entraîneur du Barça Hansi Flick l’avait rétrogradé au début de la saison passée, avant qu’un prêt au FC Girona ne suive en hiver, où une grave blessure au dos l’a ensuite fait reculer. Cet été, le Barça s’est mis d’accord avec l’Ajax pour un nouveau prêt.

Flick avait succédé à Xavi à Barcelone, dont les Catalans s’étaient séparés à l’été 2024 après environ deux ans et demi en poste. Sous les ordres de l’ancien milieu de terrain de classe mondiale, ter Stegen était un titulaire indiscutable. Les deux hommes avaient également encore partagé le terrain sous le maillot blaugrana lors de la saison 2014/15.

Lors du deuxième match de cette trêve internationale XXL, dimanche contre la Grèce, il faut s’attendre à voir ter Stegen de nouveau garder les buts. Les alternatives de Klopp dans son « premier » groupe sont Finn Dahmen (FC Augsbourg) et Alexander Nübel (Besiktas).

En revanche, ter Stegen n’est pas prévu pour le match contre la Serbie et le match retour en Grèce. Aux côtés de Dahmen, qui reste avec l’équipe, Noah Atubolu (Eintracht Francfort) et Jonas Urbig (Bayern Munich) font partie du deuxième groupe.