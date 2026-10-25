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L’entraîneur de la Roma, Gian Piero Gasperini, a salué la maturité et l’état d’esprit de son équipe après qu’elle est revenue deux fois au score pour arracher un match nul 3-3 face à Naples. Les doublés de Scott McTominay et du remplaçant Leonardo Balerdi ont marqué une rencontre riche en rebondissements au Stadio Diego Armando Maradona.

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La Roma de Gasperini revient au score dans un match haletant à six buts

La Roma a réalisé une remarquable remontée en seconde période pour arracher un nul 3-3 face à Naples au Stadio Diego Armando Maradona. Menés 2-0 après un retourné acrobatique d’Andre Frank Zambo Anguissa et une tête de Scott McTominay, les visiteurs ont réagi grâce à des buts de Matias Soule et du remplaçant Leonardo Balerdi.

McTominay a redonné l’avantage à Naples d’une frappe lointaine, inscrivant son deuxième but, mais Balerdi a égalisé de la tête à la 89e minute pour arracher un point.

Ce résultat préserve l’invincibilité de la Roma face aux équipes de premier plan cette saison.

Gasperini salue la conviction de son équipe malgré ce nouveau but encaissé

Au micro de DAZN Italia, Gasperini s’est dit extrêmement fier de la manière dont ses joueurs ont surmonté les difficultés tout au long du match. « Hormis la première demi-heure, durant laquelle Naples a été supérieur... nous avons eu beaucoup d’occasions et nous avons cru pouvoir gagner », a déclaré Gasperini.

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« Le troisième but de Naples aurait pu nous achever, mais nous avons réussi à égaliser, avec beaucoup d’énergie et de conviction. »

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« Les garçons ne se sont pas précipités, ils n’ont pas paniqué, nous avons gardé nos positions et notre style de jeu », a souligné le technicien italien.

Gasperini salue l’apport de Balerdi et évoque le carton rouge d’Allegri

Gasperini a salué la prestation décisive de Balerdi, recrue estivale entrée en jeu et auteure d’un doublé, avant d’évoquer avec humour l’expulsion de Massimiliano Allegri du banc de touche en fin de match. « Balerdi et De Roon étaient des leaders et des capitaines dans leurs clubs... Balerdi a inscrit un doublé ; c’est un atout majeur », a déclaré Gasperini.

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« Après ce match, nous avons vraiment l’impression d’avoir perdu deux points, même si, étant donné que nous étions menés 3-2, nous nous en contenterons. »

Interrogé sur un éventuel échange avec Allegri après son carton rouge, Gasperini a souri : « Non. J’espère qu’il ne m’en voulait pas, ce n’est pas moi qui l’ai expulsé ! »

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La Roma prend confiance après ses duels face aux grosses équipes

Ce nul à Naples est le troisième de la Roma face à une équipe de premier plan cette saison, après ceux obtenus contre l’Inter et Côme.

Gasperini estime que prendre des points face à d’anciens champions prouve que son équipe peut rivaliser avec n’importe qui en Serie A.

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La Roma reprend désormais l’entraînement pour préparer son prochain rendez-vous en championnat avec un moral au beau fixe.