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Michael Carrick a affiché sa frustration, sans perdre sa détermination, après avoir vu Manchester United revenir deux fois au score pour arracher un nul 4-4 face à Aston Villa. Malgré cette remontée pleine de caractère, ce résultat laisse le club dans la zone de relégation de Premier League à l’approche de la trêve internationale.

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Manchester United plombé par ses erreurs défensives

Les faiblesses défensives de Manchester United ont une nouvelle fois éclaté au grand jour à Old Trafford, où l’équipe de Carrick a offert des buts évitables à son adversaire au cours d’un après-midi chaotique. Mené 2-0 dès les quatre premières minutes, Manchester United a laissé son public stupéfait et son entraîneur exaspéré. Si les joueurs de United sont revenus à égalité avant la pause, ils ont encaissé deux nouveaux buts dans les huit premières minutes de la seconde période. Pourtant, fait remarquable, et pour la troisième fois en une semaine après leur retour au score contre la Roma en milieu de semaine, les locaux ont fait preuve d’une incroyable résilience pour réussir une nouvelle remontée spectaculaire après avoir été menés de deux buts.

Revenant sur la prestation défensive de son équipe, Carrick a déclaré à Sky Sports : « Déçu de ne pas avoir gagné. Nous avons été la meilleure équipe pendant une grande partie du match. Nous nous sommes compliqué la tâche avec les buts que nous encaissons. Pas seulement un, mais deux coup sur coup, ce qui nous met dans une situation difficile. Nous l’avons fait l’autre soir, nous l’avons encore fait aujourd’hui, puis nous sommes revenus dans le match et nous aurions même pu gagner à la fin. Ce sont simplement des moments où nous devons être plus rigoureux, à différents instants du match. Nous offrons à nos adversaires des buts qu’ils ne marquent pas d’habitude. Si nous corrigeons cela, il y a beaucoup de bonnes choses dans cette prestation. Je pense que nous avons été la meilleure équipe, mais les buts que nous encaissons ne nous aident pas du tout. »

Les statistiques confirment les inquiétudes de Carrick : Manchester United peine à garder sa cage inviolée pendant cette période difficile. L’entraîneur a reconnu qu’encaisser autant de buts n’était pas tenable si son équipe voulait remonter au classement. « Aucun but n’est bon à encaisser, mais il y en a certains contre lesquels on peut faire davantage. Sur ceux que nous avons encaissés aujourd’hui, nous devons être plus rigoureux, a poursuivi Carrick. Nous nous compliquons la tâche et nous nous donnons trop de travail pendant les matches, mais nous avons fait beaucoup de bonnes choses et je pense toujours que nous aurions dû gagner. Il y en a eu trop, c’est clair et nous le savons. C’est quelque chose que nous devons corriger. »

Un point sauvé dans le temps additionnel

Malgré ce naufrage défensif, l’état d’esprit de l’effectif de Manchester United reste évident. Selon Opta, Manchester United est entré dans l’histoire de la Premier League en devenant la première équipe à être menée de deux buts puis à égaliser à deux reprises au cours d’un même match.

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Carrick n’a pas tardé à saluer la mentalité de ses joueurs, qui ont refusé de s’avouer vaincus malgré la pression croissante de la lutte pour le maintien. « J’ai aimé leur caractère et la qualité de leur football, a déclaré l’entraîneur. Nous avons dominé la majeure partie du match, nous avons attaqué la surface, tiré et créé des occasions. Alors que nous étions menés 2-0 et que nous restions sur une mauvaise série de résultats, les joueurs ont pratiqué un bon football et bien pressé. Une grande partie du match s’est déroulée comme nous le souhaitions. Dans l’ensemble, il y a beaucoup [de choses à apprécier], et le fait d’aller au bout du match sans jamais abandonner montre le caractère des joueurs. »

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Le soutien des supporters

Ce résultat signifie que Manchester United passera la trêve internationale à la 18e place, à un point du maintien. Le club est désormais assuré de passer au moins 15 jours consécutifs dans la zone de relégation de la Premier League, sa plus longue période parmi les trois derniers de l’élite depuis septembre et octobre 1986, lorsqu’il y avait passé 28 jours.

Si cette sombre statistique accentue la pression sur Carrick, l’ancien milieu de terrain reste convaincu que le club dispose du temps et des qualités nécessaires pour redresser la situation avant qu’elle ne devienne critique. Il a également rendu hommage aux supporters, qui ont donné de la voix tout au long de ce match à rebondissements ponctué de huit buts. « Ils soutiennent pleinement les joueurs, ils ne demandent qu’à nous encourager et à ce que nous leur donnions quelque chose en retour, a souligné Carrick. Il y a parfois de la frustration et de la déception, et nous les ressentons tous, mais ils soutiennent pleinement les joueurs. Ils l’ont fait jusqu’au bout aujourd’hui et nous le ressentons tous. »

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Carrick reste combatif malgré la menace de relégation

Interrogé sur la crainte grandissante de voir le club réellement lutter pour son maintien, Carrick est resté combatif quant à ses perspectives pour la suite de la saison. Les statistiques révèlent toutefois l’ampleur des difficultés de United : le club est devenu la première équipe de l’élite à ne remporter qu’un seul de ses 10 premiers matches après avoir terminé dans les trois premiers la saison précédente, depuis Arsenal en 1953-54.

Malgré cette statistique historique accablante, l’entraîneur assure vouloir profiter de la trêve internationale pour faire le point et corriger les problèmes de fond. « Nous sommes en novembre, donc la situation et les résultats que nous avons obtenus ne me plaisent pas, mais nous pouvons assurément y remédier », a-t-il ajouté.