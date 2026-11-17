Partager Suivez GOAL sur Google

Le milieu d’Al-Qadsiah Tijjani Reijnders est revenu sur la lourde défaite 5-0 de son équipe face à l’Allemagne. Il a reconnu que les Pays-Bas avaient perdu leur combativité et arrêté de jouer au football après avoir encaissé le deuxième but.

Publicité

Une soirée de contrastes à Berlin

Les Pays-Bas ont subi un brutal retour à la réalité lors de leur dernier match de groupe en Ligue des nations de l’UEFA, s’inclinant lourdement 5-0 face à l’Allemagne à l’Olympiastadion. L’ancien joueur de Manchester City a été dépassé, tandis que les hommes de Xavi Hernández étaient balayés par une équipe allemande implacable en seconde période.

Malgré ce revers, les Pays-Bas se qualifient tout de même pour les quarts de finale en terminant deuxièmes du groupe derrière l’Allemagne.

Une bataille tactique perdue et une combativité envolée

Au micro de NOS après le coup de sifflet final, Reijnders a pointé un effondrement catastrophique de la discipline tactique et de la combativité de l’équipe lorsque les buts se sont enchaînés en seconde période.

« En fait, on a arrêté de jouer au football. On s’est rapidement mis à jouer de longs ballons et, en plus, on n’a presque gagné aucun duel. Alors oui, l’Allemagne a tout simplement nettement dominé ce soir », a expliqué Reijnders.

Publicité Publicité

« Après ce deuxième but, notre état d’esprit… Oui, à un moment donné, on a lâché. Ensuite, tout est allé très vite. À chaque fois, ils trouvaient des espaces et parvenaient à lancer une attaque. »

Related Topics

De grands espaces et des duels perdus

Revenant sur les problèmes d’organisation qui ont miné le milieu néerlandais, Reijnders a souligné que les duels individuels perdus avaient permis à l’Allemagne de trouver facilement des joueurs libres entre les lignes.

« Oui, bien sûr, ça ne devrait jamais arriver. Comment est-ce possible ? Parce qu’on ne le fait pas exprès. Lâcher prise, du moins je le suppose. Mais alors comment cela se produit-il ? Oui, les espaces dans notre équipe sont devenus trop grands et ils trouvaient à chaque fois un joueur libre », a déclaré Reijnders.

Publicité

« Oui, cela nous ramène aussi à un problème tactique. Je vais devoir revoir ça également. Mais oui, ils trouvaient à chaque fois un joueur libre. Et comme je l’ai dit, avant tout, on ne gagnait tout simplement pas nos duels. Ils récupéraient tous les deuxièmes ballons. Oui, dans ces conditions, ça devient très difficile. »

Se ressaisir avant les quarts de finale du printemps

En vue des quarts de finale de mars, Reijnders a reconnu que cette lourde défaite était difficile à digérer après une période internationale globalement positive.

Publicité

« Faut-il recoller les morceaux d’ici mars ? Oui, c’est évidemment un sacré coup dur. Surtout après avoir livré une prestation aussi brillante lors du match précédent, avant de s’incliner de cette façon », a conclu Reijnders.

« Oui, cela nous affecte forcément. Mais nous sommes aussi un groupe capable de se relever rapidement. J’y crois vraiment. Cela restera comme l’une des semaines les plus étranges qu’on puisse voir. »