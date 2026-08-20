Comme le rapporte The Athletic , les Spurs courtisent intensément l’attaquant Omar Marmoush et l’ailier gauche Savinho. Selon le média, les discussions entre les parties avanceraient bien. Aucun montant de transfert concret n’a toutefois encore filtré.

Marmoush avait autrefois réussi sa grande percée à l’Eintracht Francfort, avant de rejoindre Manchester City en janvier 2025 pour 75 millions d’euros. Depuis, il y occupe le plus souvent un rôle de joker. En un an et demi, l’Égyptien de 27 ans a disputé 62 matches, pour 16 buts et six passes décisives. Son contrat à City court encore jusqu’en 2029.

Lors du Community Shield, la Supercoupe d’Angleterre, contre le champion Arsenal (0-3) dimanche, Marmoush est entré en seconde période à la place de l’attaquant titulaire Erling Haaland.

Tottenham n’a renforcé que sa défense jusqu’ici

Savinho ne figurait même pas dans le groupe du nouvel entraîneur de City, Enzo Maresca, contre Arsenal. Des rumeurs sur un supposé intérêt de Tottenham pour le joueur de 22 ans circulent depuis un certain temps.

En réalité, les Spurs voulaient même déjà le recruter l’été dernier. Mais à l’époque, un transfert avait échoué en raison du veto de City. En octobre, le Brésilien (recruté en 2024 pour 25 millions d’euros en provenance de l’ESTAC Troyes) a même prolongé son contrat par anticipation jusqu’en 2031.

Comme Marmoush, il n’a toutefois pas dépassé le rôle de joueur de complément la saison dernière. Au total, il n’a disputé que 1 502 minutes, avec quatre buts et trois passes décisives.

Tottenham a déjà investi 267 millions d’euros lors de ce mercato, mais n’a jusqu’ici renforcé que sa défense. Martin Dubravka est arrivé comme nouvelle doublure dans les buts. En défense, Jan Paul van Hecke, Marcos Senesi et Andrew Robertson ont été recrutés. Et pour le milieu de terrain, Mateus Fernandes ainsi que la recrue phare jusqu’ici, Sandro Tonali, arrivé de Newcastle United pour 108 millions d’euros. Marmoush et Savinho donneraient une nouvelle dimension à l’attaque de Tottenham.