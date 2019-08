OM, Zubizaretta : "Si on peut faire grandir l’équipe, on le fera"

Andoni Zubizaretta, le directeur sportif de l’OM, s’est exprimé au sujet des mouvements qui pourraient encore se produire avant la fin du mercato.

Dario Benedetto, l’attaquant que tous les fans marseillais attendaient, est en passe de signer son contrat du côté du Vélodrome. Dimanche, il était présent au stade pour assister à la rencontre amicale contre Naples. Sera-t-il le dernier renfort des Phocéens de l’intersaison ? Une question à laquelle a eu à répondre Andoni Zubizaretta, le directeur sportif de l’équipe, à la mi-temps de l’opposition face aux Italiens.

« De possibles arrivées ? On a toujours des besoins dans une équipe. Même Carlo Ancelotti, si vous le questionnez, lui aussi vous dira qu’il en aurait besoin », a déclaré le coach espagnol au micro de Canal+, avant de s’étaler de manière plus concrète sur les plans de la direction olympienne : « Le marché reste ouvert jusqu'au 2 septembre. On travaille depuis des mois mais tous les clubs le font aussi. Les gens préfèrent qu'on fasse des achats, mais le futur passe aussi par des jeunes de chez nous (…) On va essayer d'avoir le meilleur effectif avec le coach ».

« Nos jeunes sont aussi capables de faire de bons matches »

Interrogé ensuite à propos de Benedetto, l’ancien gardien n’a pas été très prolixe. Probablement prudent vu que le joueur n’a pas encore passé sa visite médicale : « Si Benedetto va nous faire du bien ? Une équipe ce n'est pas un joueur qui va la changer. On a changé notre manière de fonctionner. Après, les individualités, c’est sûr qu’elles peuvent apporter. Mais les joueurs de chez nous, nos jeunes, sont aussi capables de faire de bons matches. On a plein de possibilités dans l'équipe. Si on peut faire grandir l'équipe, on le fera ».

Concernant le rendement du jour de l’équipe, l’Espagnol a essayé de mettre en avant les points positifs : « On démarre à peine la saison, c'est notre dernier match de préparation. On a été capables de gagner des ballons contre et on a eu des occasions ».