OM - Younès Kaboul détaille les qualités d'André Villas-Boas

Younès Kaboul, qui a évolué pendant une saison sous les ordres d’André Villas-Boas à Tottenham en 2012/2013, garde un bon souvenir du Portugais.

Quelques jours seulement après l'annonce du départ de Rudi Garcia, l' communiquait sur l'arrivée d'André Villas-Boas pour le remplacer. Après des expériences à , ou encore au , le Portugais s'était montré très clair sur ses intentions.

"Je suis très heureux d’être ici, d'arriver dans un club avec de la grandeur comme l’OM, c’est fantastique, on a un très grand défi entre nos mains. On doit tout faire pour réussir nos objectifs, qui sont clairs : arriver dans les trois premières places. On jouera sans compétition européenne, mais ça nous donnera du temps. Je prends toutes les informations possibles, j’étais au centre d'entraînement pour prendre connaissance des installations. J’ai discuté avec plusieurs personnes de différents secteurs à la Commanderie. J’y accorde beaucoup d’importance", avait-il annoncé en conférence de presse.

"Il n’a aucun complexe par rapport à son âge"

Alors que son arrivée fait le bonheur de certains supporters phocéens, nombreux sont ceux qui ne cachent pas leurs doutes au sujet du successeur de Rudi Garcia. Néanmoins, à en croire Younès Kaboul, qui a évolué pendant une saison sous les ordres d’André Villas-Boas à Tottenham en 2012/2013, l'ancien adjoint de José Mourinho dispose de tous les atouts nécessaires pour être apprécié sur la Cannebière.

"Au niveau du jeu, il me fait penser à des entraîneurs actuels comme Mauricio Pochettino, que j’ai connu ensuite à Tottenham. Ils ont des principes un peu similaires : toujours repartir de derrière, proprement, par des passes courtes. Il donne beaucoup de liberté à ses milieux et ses attaquants, il ne veut pas qu’ils soient figés à des positions, ils doivent permuter sans cesse. Derrière, tu as intérêt à être solide !", a confié l'ancien Spurs à L’Équipe.

"Il n’a aucun complexe par rapport à son âge. On l’oublie vite, je crois. C’est quelqu’un de mature, qui sait où il veut aller, comment il veut y aller. Il est déterminé et il fait passer ce message", a ensuite ajouté Younès Kaboul. Désormais, il ne lui reste plus qu'a faire ses preuves.