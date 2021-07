OM, William Saliba : "Je suis de Paris mais fier de porter ce maillot"

Dernière recrue en date de l’OM, William Saliba assure que ses racines parisiennes ne vont pas l’empêcher de tout donner.

Il est la dernière recrue en date de l’Olympique de Marseille. Courtisé par de nombreux clubs en Europe, William Saliba a finalement décidé de répondre favorablement à l’intérêt de l’OM et retrouver ainsi la Ligue 1.

Barré à Arsenal où Mikel Arteta ne semble pas compter sur lui, le défenseur central va connaître son troisième club français après avoir fait toute sa formation à Saint-Etienne puis les six derniers mois de la saison dernière à Nice. Né dans la banlieue parisienne, Saliba ne craint pas l’accueil des supporters.

"Je suis très fier de rejoindre l'un des meilleurs clubs français. Je suis impatient de fouler la pelouse de l'Orange Vélodrome, a-t-il expliqué sur le site officiel du club olympien. Là d'où je viens, à Paris, beaucoup de mes proches sont pour Marseille, c'est une fierté de porter ce maillot."

Venu renforcer un secteur défensif où Duje Caleta-Car ne sera pas retenu en cas de belles offres, William Saliba n’arrive pas en terrain inconnu à Marseille. Passé par les équipes de jeunes avec l’équipe de France, il a déjà évolué avec certains de ses nouveaux coéquipiers.

L'article continue ci-dessous

"Je connais Mattéo (Guendouzi), Bouba (Boubacar Kamara). Je les connais tous, mais c'est avec eux que je suis le plus proche. Je suis impatient de retrouver mes nouveaux coéquipiers pour qu'on puisse travailler ensemble (...) Quand il y a de la concurrence, cela nous pousse à donner le meilleur de nous-mêmes."

Qu’en est-il de sa relation avec Jorge Sampaoli ? A la différence d’Arteta, Saliba assure que sa venue était désirée par le technicien argentin avec qui il a pu échanger par téléphone avant de débarquer. Sampaoli qui n’a d’ailleurs pas hésité à lui dire ses quatre vérités. En tout cas, il se tient prêt à rendre service.

"On a parlé. Il me voulait dans son équipe. Il m'a expliqué que même si j'étais un bon joueur pour l'instant, j'avais beaucoup de choses à améliorer. Avec lui, j'aurai ces axes de progression (...) La philosophie de jeu me plait. Je peux jouer à quatre, à gauche comme à droite. Tant que l'équipe est bien, je peux jouer partout."