OM - Villas-Boas : "Une série contre Angers et Bordeaux serait très bien"

Marseille s'apprête à affronter deux de ses principaux poursuivants cette semaine. L'entraîneur olympien espère poursuivre la bonne dynamique.

Marseille se déplace à Angers ce mardi avec l'espoir de poursuivre sur sa série de quatre victoires consécutives qui lui a permis de prendre la deuxième place du classement. C'est en tout cas ce qu'espère André Villas-Boas, qui pourra compter sur un groupe au complet, à l'exception de Florian Thauvin.

"Je pense qu'on peut continuer à tenir le rythme. D'une façon c'est bon d'avoir tout le monde disponible mais je pense qu'on n'a pas besoin encore de rotation, a déclaré le technicien portugais en conférence de presse avant d'évoquer ces deux rendez-vous décisifs pour la suite contre deux des principaux poursuivants au classement et parmi les rivaux majeurs de son équipe.

"Finir [la semaine] avec une série contre Angers et ce serait très très bien. On veut continuer parce qu'Angers et Bordeaux sont les équipes les plus proches. Mais si on est capables de gagner ces deux matches on peut respirer un peu et arriver en janvier dans de bonnes conditions.

"Les plus réguliers sont Bordeaux et Angers avec aussi et Rennes. Je dois seulement respecter le classement. Mais c'est vrai que nos rivaux directs restent les équipes qui ont bien fait l'année dernière : , , et le . Si on arrive à gagner ces deux matches je pense qu'on peut garder une bonne distance dans un [championnat] qui est très compétitif normalement.

"Kamara présente les conditions pour devenir un grand central"

L'entraîneur olympien s'est ensuite attardé sur ses consignes et sa méthode, après un match particulièrement réussi contre Brest en particulier au niveau du pressing.

"Le plus important dans notre méthode est d'être avec les lignes compactes et ensemble, ce qui n'a pas toujours été le cas cette saison. C'est une chose quon a très bien amélioré et à Angers on va avoir besoin de ça. Je pense que c'est une équipe qui attaque moins mais qui est plus efficace dans ses attaques."

Enfin, il a évoqué les cas de Boubacar Kamara et Nemanja Radonjic, deux joueurs en forme côté marseillais. "Kamara ? À 20 ans il présente des conditions très importantes pour devenir un grand [défenseur] central. Il a cette capacité de jouer dans une autre position, mais il a une envie très forte de s'établir comme défenseur central. C'est son poste préféré et moi comme coach je dois prendre ça en considération aussi.

"Radonjic ? Bouna [Sarr] a marqué son but aussi et a très bien joué, Payet a fait un match extraordinaire et Dario [Benedetto] aussi donc ça veut dire qu'il n'y a pas de raison pour des changements. L'important est que Radonjic se trouve dans un moment de confiance et c'est très bon pour nous. Ce n'était pas toujours le cas cette saison et maintenant on le trouve dans un moment individuel incroyable. Cela peut entrer dans les plans d'avoir un peu de changements pour Metz et Nîmes. Mais je ne veux pas anticiper, il faut gagner ces deux matches très importants."