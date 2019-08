OM, Villas-Boas : "Terminer la saison avec quelque chose en main"

André Villas-Boas, le nouveau coach de l’Olympique de Marseille, a fait part de son ambition d’offrir un titre au club phocéen dès cette saison.

Une nouvelle ère démarre à l’ cet été, avec la venue d’un nouveau staff technique et quelques changements au sein de l’effectif. Sera-t-elle plus fructueuse que la précédente ? Il est encore difficile de se prononcer. Ce qui est certain, en revanche, c’est que les Phocéens ne s’interdisent rien. L’entraineur Villas-Boas vise non seulement le podium en , mais aussi la conquête d’une coupe nationale.

La dernière fois que l’OM a soulevé un trophée c’était en 2012 avec la . Sept ans d’attente auquel le technicien portugais aimerait bien pouvoir mettre un terme. « Ca sera une saison difficile, mais l'objectif c'est le podium. J'espère quand même qu'il y aura quelques changements d'ici fin août (…) On va jouer les coupes pour les gagner. J'ai dit aux joueurs que le plus important c'est de finir la saison avec quelque chose dans nos mains, et pas le EA Games », a confié le technicien lusitanien en marge de la présentation de sa nouvelle recrue, l’Espagnol Alvaro Gonzalez.

Durant un point-presse qui a aussi été marqué par la boulette de Jacques-Henri Eyraud, qui a mal énoncé le nom de l’arrière espagnol, Villas-Boas a aussi affirmé qu’il n’accordait pas d’importance pas aux résultats des matches amicaux : « Les résultats des matchs amicaux ne veulent pas dire grand-chose. Le plus important c'est le premier match du championnat. On est en confiance, on joue bien au foot. Je suis content de la progression de l'équipe ». Marseille attaque sa saison de Ligue 1 par une opposition face au à domicile (10 aout).

« Les supporters peuvent attendre une équipe compétitive »

Les Provençaux débuteront l’exercice sur leurs terres et Villas-Boas a reconnu qu’il est impatient de pouvoir mesurer lui-même la ferveur et la passion des supporters locaux : "J'ai hâte de connaitre l'ambiance et les supporters du Vélodrome. Je suis très heureux de découvrir ça. Les supporters peuvent attendre une équipe compétitive qui veut faire mieux. On jouera dimanche contre une très forte équipe et expérimentée."

Face aux Champenois, il est possible que Marseille se présente sur le terrain avec quelques jeunes dans le onze de départ. Tout en espérant qu’il y ait encore des renforts, AVB a indiqué qu’il n’aurait aucun problème à aligner des éléments inexpérimentés s’il les juge assez bons pour jouer : « J'ai hâte de connaitre l'ambiance et les supporters du Vélodrome. Je suis très heureux de découvrir ça. Les supporters peuvent attendre une équipe compétitive qui veut faire mieux. On jouera dimanche contre une très forte équipe et expérimentée (...) Je suis très direct avec les jeunes, s'il a la capacité d'être meilleur que le titulaire en place, il jouera, mais s'il n'est pas meilleur, il ne jouera pas. Je suis très content notamment de Florian (Chabrolle), on peut faire aussi des prêts pour qu'ils jouent plus".