OM, Villas-Boas sur le mercato : "ça va bouger d'ici deux semaines"

L'entraîneur de l'OM a évoqué les sujets chauds du moment après la défaite sèche contre les Glasgow Rangers (0-4), ce dimanche.

André Villas-Boas semble mesurer chaque jour un plus l'ampleur du chantier qui l'attend. Débarqué à l'OM cet été pour succéder à Rudi Garcia, le technicien portugais est vite entré dans le vif du sujet. La préparation du club phocéen est assez laborieuse, avec deux défaites en trois matches, dont une sans appel contre les Glasgow Rangers ce dimanche (0-4).

"Les Rangers ont été très bons, nous, on a commis beaucoup d'erreurs", a-t-il concédé, lucide, dans des propos relayés par L'Equipe. "Ce sera ma responsabilité de trouver des solutions dans l'équipe pour faire mieux et atteindre nos objectifs cette saison. On n'a pas été au niveau. Il nous reste quatre semaines jusqu'à l'ouverture du Championnat, face à Reims. On doit revoir tous les points, je dois trouver ce qu'il convient de mieux à mes joueurs, tirer le meilleur maximum d'eux. On a largement perdu, mais surtout, on n'a pas bien joué. Aux États-Unis, il faudra avoir des meilleurs résultats et retrouver de la confiance.lire aussi".

"On a bien travaillé. On a besoin de résultats pour donner de la confiance. Mais je crois en mes gars. Par rapport à ce qu'on a montré aujourd'hui, on est capables de mieux", a continué l'ancien entraîneur de Porto, avant d'évoquer le mercato, sans en dire trop. "Il faut encore attendre un peu, je pense que ça va bouger d'ici deux semaines, on pourra avoir des nouveautés".

Enfin, le Portugais a déploré la blessure de Florian Thauvin, touché au pied. "Il faudra attendre qu'on revienne à Marseille (ce dimanche soir) pour avoir du nouveau et communiquer sur le degré de sa blessure. "Flo" fera une IRM demain (lundi). La lecture des résultats, j'espère qu'il n'y aura pas trop de dégâts".