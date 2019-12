OM - Villas-Boas prévient : mercato tranquille en prévision, mais…

Ce jeudi en conférence de presse, l’entraîneur marseillais a annoncé qu’il n’y aurait pas de recrues sans départs au prochain mercato hivernal.

Malgré un effectif tout de même réduit, l’ est sur le point de boucler une belle première partie de saison en avec une place de dauphin derrière le et quatre points d’avance sur le 3e, , en attendant les résultats du week-end. Sans Coupe d’Europe à disputer, le club phocéen aura-t-il besoin de renforts lors du mercato hivernal ?

Ce jeudi, en conférence de presse, l’entraîneur marseillais André Villas-Boas a répondu par la négative. Et pour cause : ce n’est pas tant qu’il n’a pas besoin de joueurs, mais plutôt qu’il n’a tout simplement pas la capacité financière pour en acheter !

Villas-Boas : "Sans sorties, il n'y aura rien"

"Pour le mercato, sans sorties, il n'y aura rien. Et je n'ai aucun intérêt à ce que mon équipe change. Généralement, ça se décante la dernière semaine de janvier. Les joueurs qui bougent sont souvent ceux qui ne jouent pas", a déclaré AVB. Mais imagine-t-il réellement que des joueurs, même ceux "qui ne jouent pas", partiront ? Vraisemblablement pas, et pour une bonne raison.

"Le mercato est imprévisible. J'ai dit à notre directeur sportif Andoni Zubizarreta qu'il était important pour moi de garder le groupe et de ne perdre personne. Pour moi, on reste comme on est. C'est un mercato qui est plus cher, donc je ne pense pas qu'on aura d'offres", a conclu AVB. Pas de départ en prévision pour Kevin Strootman, donc.