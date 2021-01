OM - Villas-Boas : "Payet et Thauvin ne partiront pas en vacances ensemble"

En conférence de presse, André Villas-Boas, l’entraîneur de l’OM, est revenu sur la supposée mauvaise relation entre Payet et Thauvin.

L’OM va mal. Sur le terrain, mais également en coulisses ? L’arrivée d’Arkadiusz Milik nous rappelle que la formation marseillaise travaille bien sur le mercato, mais des rumeurs refont aujourd’hui surface au sujet de tensions au sein du vestiaire, lesquelles expliqueraient les mauvais résultats récents.

L’épisode de l’insulte en plein match

Et les regards se sont (logiquement ?) tournés vers deux hommes qui ne s’apprécient pas vraiment : Dimitri Payet et Florian Thauvin, dont le rendement est pointé du doigt sur les dernières rencontres. Lors de leur premier passage commun à Marseille (2013-2015), les deux stars avaient du mal à cohabiter, avec le fameux épisode de l’insulte du second reçue par le premier en plein match.

Mais les relations s’étaient apaisées suite à leur retour, en janvier 2016 pour Thauvin et un an plus tard pour Payet, jusqu’à ces derniers jours ? Non, à en croire l’entraîneur André Villas-Boas. Interrogé sur une supposée brouille entre les deux hommes, le technicien portugais n’a en revanche pas nié l’inimité réciproque.

"Je veux qu'ils aident l'OM à atteindre les objectifs"

"Des problèmes dans le groupe ? Non, on a clarifié l'ambiance un peu après Nîmes (1-2). Malheureusement, avec cette mauvaise dynamique liée aux défaites, ça n'aide pas beaucoup à mettre une ambiance plus heureuse. Je ne pense pas qu'ils vont passer des vacances ensemble (sourire). Mais le plus important, c'est l'OM, c'est de jouer pour l'OM", a rappelé AVB en conf’.

"Ils ont joué beaucoup d'années ensemble, je ne suis pas ici pour effacer ce qu'ils ont fait ici, ils ont une histoire ici plus belle que la mienne. Je veux qu'ils aident l'OM à atteindre les objectifs. Ce n'est pas le premier vestiaire que je connais où des mecs ne peuvent pas se voir, ce n'est pas le cas ici, mais j'ai déjà connu ça", a conclu l’ancien de Porto. Ambiance…