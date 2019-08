OM, Villas-Boas : "L'objectif reste le même"

Malgré l'inquiétante défaite concédée contre Reims, André Villas-Boas, le coach de l'OM, reste ambitieux.

L'OM a manqué son entame de championnat, ce samedi. Sur ses terres, la formation phocéenne a subi la loi de Reims (0-2). Une défaite on ne peut plus logique, tant les Olympiens se sont montrés fébriles durant cette partie et surtout sans idées aux avant-postes.

Ce faux-pas a de quoi remettre en question les certitudes du staff, voir les objectifs du club. Vu la prestation livrée, on peut légitimement se demander si Marseille a vraiment les moyens de viser le Top 3. Questionné après le match par BeIn Sports, André Villas-Boas a répondu par l'affirmative : "Je ne vais pas changer de discours. L'objectif reste le même pour une équipe de notre grandeur, a-t-il lâché. On a de grands joueurs. on a frappé le poteau, et ça aurait aussi pu tourner en notre faveur. je dois chercher la solution. Mais c'est clair qu'on doit mieux jouer".

Durant ce match, les Marseillais ont peiné pour se mettre en évidence. Et, une fois menés, ils n'ont montré aucune réaction. Cela traduit-il un problème mental au sein de cette formation. La réponse du coach portugais : "Je pense pas qu'il y a un probleme psychologique. on a trouvé des difficultés face à une belle organisation. On doit faire mieux. Je dois chercher le chemin, peut-être qu'on doit tirer un peu plus vers les buts et avoir de la créativié."