OM, Villas-Boas espère d’autres recrues avant la fin du mercato

L’entraineur olympien, André Villas-Boas, a réitéré son souhait de voir de nouveaux renforts arriver dans son club avant la fin du mercato.

L’ s’est attaché les services de Leonardo Balerdi et de Pape Gueye en cette intersaison 2020. Le vice-champion de est fier de cette double opération, et on a pu le constater ce jeudi lors de la présentation à la presse des nouveaux arrivants. Toutefois, les Phocéens espèrent encore faire signer d’autres transfuges d’ici la clôture du marché des transferts.

Il y a quelques jours, l’entraineur André Villas-Boas avait déclaré qu’il attend des doublures pour Dario Benedetto et de Jordan Amavi. Un souhait qu’il a encore réitéré à dix jours de la reprise du championnat. "A cause du mercato de cette année, on doit avoir plusieurs options. On a ciblé des profils variés, on a des préférences mais comme ce sont des joueurs connus et importants, il y a de la concurrence pour les signer, a-t-il confié sans révéler le nom de ses cibles. Ça va peut-être être durer jusqu'à fin septembre mais le plut tôt possible sera le mieux, parce qu'on en a besoin."

« Si quelqu’un part, on devra le remplacer »

Au rayon des départs, il n’y a pas encore eu beaucoup de mouvements du côté de la Commanderie. Personne n’est cependant intransférable. Une réalité que mesure parfaitement AVB. "Si quelqu'un part maintenant, on devra le remplacer. On avait ciblé quatre postes prioritaires pour se renforcer, mais si quelqu'un part, il faudra trouver une recrue supplémentaire pour le remplacer", a-t-il indiqué.

Enfin, Villas-Boas a aussi profité de cette sortie médiatique pour exprimer sa satisfaction concernant les deux renforts obtenus. "Gueye et Balerdi sont deux grosses acquisitions pour nous, a clamé le technicien lusitanien. Balerdi est puissant, va vite. Il était dans notre liste prioritaire. On n'avait pas eu la capacité financière l'année dernière pour le signer. C'est un très bon coup mercato. J'espère qu'à la fin (de la saison) on sera capable d'actionner cette option (d'achat)."