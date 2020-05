OM - Villas-Boas dédie la place de dauphin à Pape Diouf

Dans un long message publié sur son compte Instagram, l’entraîneur de l’OM a rendu hommage à feu Pape Diouf.

La saison 2019-2020 a pris fin en , et ne reprendra donc pas. De quoi faire les affaires de l’ , qui termine à la place de dauphin du et disputera donc la Ligue des Champions la saison prochaine. Pour le plus grand bonheur du technicien marseillais André Villas-Boas, recruté l’été dernier.

"Vice-champions de ! Que dire ? Quels mots choisir ? Par où commencer ? Quel exploit extraordinaire, s’est d’abord réjoui AVB dans un long message publié sur Instagram. Ce qui a marqué et marque souvent les équipes de choix, c’est la capacité à se réinventer face à l’adversité. Nous étions un groupe, nous étions une équipe !"

"Nous échangerions toutes les victoires et tous les trophées pour chacun des vies perdues"

Villas-Boas savoure donc logiquement cette deuxième place en championnat, mais l’ancien coach de n’a pas pu occulter la situation sanitaire actuelle. Avec, encore une fois, beaucoup de classe. "Dans ce désir d’éclater de joie, nous sommes appelés à la raison qui nous alerte du triste moment que nous vivons. Nous échangerions toutes les victoires et tous les trophées pour chacun des vies perdues", a poursuivi AVB.

Parmi les victimes du coronavirus, on retrouve notamment l’ancien président de l’OM, Pape Diouf, lequel a tant fait pour l’histoire du club phocéen. Du ciel, celui-ci a dû apprécier de voir son équipe revenir en Ligue des Champions… et Villas-Boas n’a pas oublié de lui rendre hommage. "Je voudrais terminer mon message en dédiant cette deuxième place à l’ancien président marseillais Pape Diouf", a-t-il conclu. La classe, encore une fois.

