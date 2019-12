OM - Villas-Boas : "Chacun a changé de mentalité"

L'entraîneur portugais, arrivé à Marseille cet été, dresse un premier bilan à la mi-saison alors que son équipe est deuxième en Ligue 1.

Marseille a conclu une première partie de saison très encourageante ce samedi en l'emportant au Vélodrome contre Nîmes (3-1). Les hommes d'André Villas-Boas occupent ainsi une probante deuxième place avec cinq points d'avance sur le troisième, Rennes (qui compte un match en moins... chez les Crocos).

"C'était très important de gagner. Tout le monde était nerveux, moi aussi, et il fallait contenir notre impatience. Évidemment, le but nous donne un énorme boost de confiance, il a mis plus de calme dans notre jeu, après on savait qu'on gagnerait le match", s'est félicité l'entraîneur portugais après le coup de sifflet final.

"On a pris un peu de marge sur nos poursuivants, mais Rennes (20e journée, à la reprise) sera un match très important. On a des rencontres très difficiles en deuxième partie de saison, en déplacement à Rennes, à , à Saint-Étienne, à , à ..."

L'ancien manager de s'est ensuite prêté au jeu du bilan de ses premiers mois sur le banc olympien. "Mon bilan à mi-saison ? Je pense que le changement a été individuel, parce que la qualité est là. Chacun a changé de mentalité, c'est ce qui nous permet d'être deuxième, parce que l'équipe est la même quasiment que celle qui a joué la finale de (2018), et qui a fini cinquième l'an dernier. Maintenant la trêve arrive, et c'est bien, on va pouvoir se reposer un peu."

Rendez-vous en 2020.