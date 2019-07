OM - Valère Germain ne pense pas partir cet été

Seul attaquant de l'effectif de l'Olympique de Marseille, Valère Germain ne s'attend pas à quitter le club cet été, sauf offre exceptionnelle.

Exemplaire sur les terrains, rarement un mot plus haut que l'autre dans les médias, Valère Germain est sûrement l'un des joueurs les plus irréprochables au sein de l' , depuis son arrivée durant l'été 2017.

Pourtant, et malgré une première saison encourageante, l'ancien joueur de l'AS n'est toujours pas indiscutable, lui qui n'a pas vraiment le rendement escompté offensivement, peu aidé il est vrai par l'arrivée de Mario Balotelli en cours de saison dernière. Ainsi, et comme lors de chaque mercato, le natif de Marseille a droit à des rumeurs l'envoyant loin de l'Olympique de Marseille.

"Je pense que je resterai ici cette saison, sauf exception"

"Ils annoncent quelqu’un à chaque et je suis toujours là. Je ne me vois pas partir, je ne vais pas me lancer dans une préparation en me disant : dans trois semaines, je suis parti. Je pense que je resterai ici cette saison, sauf exception et offre qui ne peut être refusée", a confié l'attaquant dans des propos exclusifs accordés à L'Equipe, ce samedi.

L'article continue ci-dessous

​

"Le président l’a dit, tous les joueurs peuvent être cédés. Je ne pense pas que le club désire, à ce stade, se séparer d’un attaquant, qui plus est le seul dont il dispose. Après, s’il y en a deux qui débarquent demain...", a ensuite ajouté Valère Germain, avant de s'étonner du calme relatif qui pèse sur le marché des transferts cet été, laissant craindre une importante accélération dans les prochaines semaines.

"Le mercato est bizarre, long, mais pas seulement à l’OM, on a l’impression qu’il a du mal à démarrer, en attendant que les Anglais se réveillent et envoient des millions ! Il faut guetter les bonnes affaires, qui se font plutôt tardivement. On aura peut-être trois, quatre arrivées d’un coup dans deux ou trois semaines, et deux ou trois départs d’ici là. Je sais que ce n’est pas facile pour les supporters, mais je ne m’inquiète pas, j’ai confiance en nos dirigeant".