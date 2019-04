OM - Valère Germain : "Aller chercher encore plus haut"

Auteur du troisième but marseillais face à Guingamp samedi après-midi (1-3), Valère Germain a martelé un discours très ambitieux après la rencontre.

Après le succès difficile contre Nîmes la semaine dernière (2-1), l' a remis ça samedi lors d'un déplacement à (1-3). Face à l'avant-dernier du classement, Dimitri Payet et ses coéquipiers avaient pourtant bien débuté la rencontre, inscrivant même deux buts, mais ils se sont compliqués la tâche par la suite, tremblant ainsi jusqu'au bout pour récolter les trois points de la victoire, décisifs dans la course à la Ligue des Champions.

La délivrance est donc venue de Valère Germain en fin de rencontre, auteur d'un troisième but libérateur pour l'équipe entraînée par Rudi Garcia, qui, grâce à ce succès, reste à bonne distance (5 points) de l'Olympique Lyonnais, 3ème au classement. Suffisant pour espérer, surtout qu'un affrontement direct entre les deux formations est au programme ces prochaines semaines, pour le compte de la 36ème journée du championnat de , au stade Vélodrome.

L'article continue ci-dessous

"Il reste cinq matchs et on va tout donner jusqu'au bout"

Auteur de son septième but de la saison en , l'attaquant Valère Germain espérait justement que l'OM allait être en mesure de rester à distance jusqu'à ce choc entre les deux Olympiques, martelant un discours déterminé et ambitieux au sortir de la rencontre, face aux caméras de Canal+.

"On est le chasseur cette année, on aurait aimé être devant. Il reste cinq matchs et on va tout donner jusqu'au bout. Mais ça ne va pas dépendre que de nous. Le match face à ? J'espère qu'il sera décisif, cela voudra dire qu'on a pris deux ou trois points à Lyon d'ici-là. On a un groupe de qualité qui veut aller chercher encore plus haut. On va tout donner", a assuré l'ancien buteur de l'AS ou encore de l'OGC Nice. Néanmoins, comme il l'a justement évoqué, tout ne dépendra pas que des résultats marseillais, puisqu'en plus de la concurrence de l'OL, il faudra vraisemblablement aussi composer avec celle des Verts de l'AS Saint-Etienne.