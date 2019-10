OM - Valentin Rongier revient sur son arrivée rocambolesque

Le joueur de l'Olympique de Marseille est revenu sur son arrivée cet été lors d'un entretien accordé à Canal+.

Arrivé cet été en provenance du FC , un club dont il était le capitaine, Valentin Rongier s'apprête à disputer son premier classique face au , dimanche soir (21h00), au Parc des Princes, pour le choc de la 11ème journé de . Une rencontre que les Marseillais abordent avec mesure et lucidité, eux qui craignent forcément la force de frappe offensive des hommes de Thomas Tuchel, redoutables ces dernières semaines.

Si une victoire ferait presque office d'exploit pour les Marseillais, Valentin Rongier vivra ce match intensément, lui qui aurait pu ne jamais endosser le maillot phocéen cet été. Recruté en qualité de joker après des négociations aux nombreux rebondissement, le milieu de terrain est revenu sur cet épisode mouvementé.

Valentin Rongier reconnaît avoir douté

"Si à un moment j’ai douté de mon arrivée à l’OM ? Oui quand je suis arrivé ici et que j’ai vu la tournure que ce transfert prenait, je me suis posé des questions et me suis dit : 'Tu vas rentrer à Nantes et repartir comme avant'. Si l’attente était interminable ? Oui, en plus j’étais dans une situation délicate étant donné que j’étais sur Marseille et que j’attendais que les deux parties trouvent un accord", a expliqué Valentin Rongier, dans un entretien accordé à Canal+.

"Je ne pouvais rien faire moi. J’ai passé la visite médicale en attendant et en me disant qu’un accord allait être trouvé, et puis au final l’attente était encore plus longue", a ensuite ajouté celui qui a finalement été transféré en échange de 13 millions d'euros, plus 4 M€ de bonus. Soulagement.