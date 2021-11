OM : Valentin Rongier juge son début de saison

Après une saison 2020-2021 assez mitigé sur le plan individuel, Valentin Rongier s'est métamorphosé en ce début de saison. L'ancien milieu de terrain du FC Nantes vit une véritable renaissance dans le système de jeu prôné par Jorge Sampaoli. Valentin Rongier s'est imposé comme l'un des hommes forts du onze de départ de l'entraîneur argentin et enchaîne les bonnes prestations à un poste qu'il découvre pourtant cette saison.



OM : Frank McCourt tacle le PSG : "Avec ma femme, on n'a pas l'argent d'un état"

Moins clinquant et mis en avant que Matteo Guendouzi, Dimitri Payet et William Saliba qui ont porté l'Olympique de Marseille, à tour de rôle, depuis le début de la saison, Valentin Rongier a lui aussi une grande part de responsabilité dans le bon début de saison de l'OM. Dans une interview accordée à RMC Sport, le milieu de terrain des phocéens a jugé son début de saison et est satisfait de son adaptation à son nouveau poste.



"Je suis content de mon début de saison. L’année dernière, quand le coach est arrivé, j’étais blessé, il a dû composer sans moi, et je pense d’ailleurs qu’au début de saison, il n’avait pas une grande confiance en moi. J’ai dû montrer pendant la prépa (estivale) qu’il fallait compter sur moi, et je pense que j’ai réussi à lui prouver que je pouvais aider l’équipe à ce poste un peu particulier, ce poste hybride où en phase défensive je suis latéral droit, et en phase offensive je suis milieu de terrain. Peu sont habitués à jouer comme ça, on est deux dans l’équipe à pouvoir le faire, donc j’ai du temps de jeu, et je suis content", a confessé Valentin Rongier.

L'article continue ci-dessous

"C’est un poste exigeant parce qu’en fait, ce sont deux postes en un. Pas forcément dans les efforts, même si c’est un peu plus demandeur, notamment sur les transitions défensives où le fait de devoir se replacer latéral droit oblige à parcourir une plus grande partie du terrain. Mais c’est surtout tactiquement que j’ai dû m’accrocher. Etre défenseur, c’est un vrai métier. Moi j’ai toujours été formé comme milieu de terrain. Les repositionnements défensifs, je les connaissais en tant que 6, pas en tant que latéral. Les ballons dans le dos, l’alignement avec les centraux, l’orientation du corps… C’était dur, mais je pense que j’ai assez bien assimilé. J’ai demandé beaucoup de conseils, aussi, aux défenseurs de métier", a ajouté le milieu de l'OM.



Marseille : Lorik Cana fan du début de saison de l'OM



Valentin Rongier a confié que ce rôle "hybride" qui lui a été confié a été envisagé par Jorge Sampaoli afin de s'adapter aux particularités de la Ligue 1 : "Pour lui, c’est un poste qui équilibre l’équipe. Il veut qu’on ait une base de quatre joueurs quand on défend, car d'après lui trois c’est trop léger, surtout en Ligue 1 avec les flèches qu’on a dans notre championnat. Et après, mon rôle en phase offensive, c’est pour avoir deux pointes basses au milieu, et favoriser les transitions".



Avec son système de jeu hybride, Jorge Sampaoli parvient à tirer le meilleur de ses joueurs depuis le début de saison et a réussi à faire de l'Olympique de Marseille un prétendant sérieux à une place sur le podium en fin de saison, l'objectif avoué de tout un club. Les Phocéens manquent toutefois parfois d'efficacité, ce qui pourrait avoir raison de leur avenir en Ligue Europa où ils ont parfois manqué le coche. Mais une chose est sûre, si l'OM continue sur ce rythme, sa saison sera réussi.