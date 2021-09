OM : Un supporter perd la vie dans un accident au retour d’Angers

Terrible nouvelle après Angers-OM (0-0) mercredi soir : un supporter du club marseillais a perdu la vie sur le retour dans un accident de la route.

Terrible nouvelle. Après le match nul concédé par l’Olympique de Marseille sur la pelouse d’Angers (0-0) mercredi, dans le cadre de la 7e journée de Ligue 1, un supporter du club marseillais a perdu la vie sur le trajet retour, lors d’un accident de la route.

Plusieurs groupes de supporters olympiens ont fait le déplacement à Angers pour cette rencontre, marquée par des incidents en fin de match, et l’un d’eux a donc malheureusement été victime d’un accident de la route après avoir heurté un camion vers 1h du matin dans le Loir-et-Cher, annonce RMC ce jeudi.

D'autres blessés, mais leur pronostic vital n’est heureusement pas engagé

D’autres blessés présents dans le même bus sont à déplorer, mais leur pronostic vital n’est heureusement pas engagé. Ces derniers ont été secourus par les pompiers après avoir été bloqués pendant de longues minutes dans le véhicule, racontent nos confrères.

Une terrible scène pour les supporters marseillais qui ont fait le déplacement. Mais aussi pour le club : Pablo Longoria, le président, et les autres dirigeants de l’OM ont appris le drame à leur retour à Marseille. La rédaction de Goal présente ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches de cet amoureux du club marseillais.