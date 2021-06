OM, un prétendant italien fortement intéressé par Boubacar Kamara

Le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille plaît énormément à l'AC Milan.

"J’aimerais bien finir la saison et me poser cet été pour réfléchir sur la suite. Cela fait bientôt quatre ans que je suis en pro, j’ai bientôt tout vécu ici. Je pense que c’est le projet sportif qui va faire basculer la décision. Depuis tout petit, je suis ici, je n’ai jamais connu un autre club que l’OM. Cette sensation de partir, je ne l’ai jamais ressentie. Je pense qu’avec tout ce que j’ai vécu à l’OM, je suis prêt à aller n’importe où", avait déclaré Boubacar Kamara en avril en conférence de presse.

Le défenseur central de formation, repositionné au milieu de terrain depuis bientôt un an, risque de ne pas faire de vieux os à l'Olympique de Marseille. Encore plus s'il désire réellement changer d'air cet été. Très apprécié par Jorge Sampaoli, dont le souhait premier est de le conserver pour la saison prochaine en raison de son profil si particulier, rare et crucial pour la manière dont aime jouer l'Argentin, Boubacar Kamara dispose d'une très bonne cote sur le marché des transferts.

Qui plus est, l'international espoirs français est certainement la plus belle valeur marchande de l'effectif de l'Olympique de Marseille, avec peut-être Arkadiusz Milik arrivé l'hiver dernier et Duje Caleta-Car. Si les Phocéens ont besoin de vendre et de récupérer de l'argent, nul doute que Boubacar Kamara est l'une des meilleures options, bien que les supporters phocéens aimeraient voir le joueur formé au club rester à l'OM.

L'AC Milan réfractaire à l'idée de payer 25 millions d'euros

L'article continue ci-dessous

L'avenir de Boubacar Kamara pourrait bel et bien se situer non loin de Marseille, de l'autre côté des Alpes. En effet, la Gazzetta dello Sport dévoilait récemment que l'AC Milan observait de près trois joueurs du championnat de France en l'occurrence Boubacar Kamara, Youssouf Fofana et Mahdi Camara pour renforcer son milieu de terrain. Après avoir signé Mike Maignan, tout juste champion de France, l'AC Milan pourrait passer à l'attaque pour Boubacar Kamara.

Ce mardi, Il Corriere dello Sport précise le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille tient la corde pour venir renforcer l'entrejeu du club milanais, qualifié pour la prochaine Ligue des champions. L'international espoirs français serait préféré à Fofana et Camara. À Milan, des réunions se sont tenues entre Paolo Maldini (directeur technique) et Frederic Massara (directeur sportif) pour évoquer le cas de Boubacar Kamara.

Le club lombard apprécie notamment la polyvalence du joueur phocéen et va selon toute vraisemblance faire une offensive pour l'arracher à l'OM. Toutefois, l'AC Milan juge le prix fixé par l'OM pour Boubacar Kamara trop cher. Le club lombard n'est pas emballé à l'idée de débourser 25 millions d'euros et veut faire baisser ce montant. D'autant plus que Boubacar Kamara est en fin de contrat avec l'OM en 2022. Le journal italien avance même qu'une solution serait privilégiée par l'AC Milan : un prêt d'un an avec une option d'achat obligatoire. Pas sûr toutefois que l'OM, à la recherche de liquidités, soit emballé par ce scénario.