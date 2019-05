OM - Un contrat de deux ans et un salaire de 600 000 euros par mois pour André Villas-Boas ?

Le technicien portugais, de plus en plus pressenti à Marseille pour succéder à Rudi Garcia, serait tombé d'accord pour son salaire.

André Villas-Boas futur entraîneur de l' ? La rumeur a pris de plus en plus d'ampleur ce week-end après la 38e et dernière journée de . L'entraîneur portugais serait le favori de la direction phocéenne pour succéder à Rudi Garcia sur le banc de l'OM.

Selon Football, les deux parties seraient tombées d'accord pour le futur salaire de l'ancien coach de et de . Villas-Boas toucherait ainsi 600 000 euros brut par mois soit en net un peu plus de 450 000 euros.

Un contrat de deux ans ?

D'un point de vue annuel, l'entraîneur de 41 ans toucherait moins que lors de ses dernières expériences en et en . Au Zenit, son salaire était de 8,5 millions d'euros tandis qu'au Shanghai SIGP, il était à 12 millions d'euros.

Pour ce qui est du contrat, toujours d'après France Football, le technicien portugais s'engagerait pour deux ans, jusqu'en 2021.