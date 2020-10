OM, Thauvin : "Mon avenir ? Je dois penser au présent"

En conférence de presse, Florian Thauvin a été sondé sur son avenir au sein de l'Olympique de Marseille.

De passage en conférence de presse avant le choc face à , Florian Thauvin a été sondé sur son avenir au sein de l' . Et la star de l'OM préfère penser au présent.

"Mon avenir ? J'ai déjà répondu il y a une semaine. Ce n'est pas que je veux botter en touche. Quand on passe une saison blanche, aujourd'hui, je n'ai qu'une seule chose en tête : jouer au ballon. Je veux d'abord régler mes problèmes de méforme. Après on verra ce qui se passera. Avant de penser à l'avenir, je dois d'abord penser au présent. Je dois être performant."

Et le présent, c'est ce déplacement à Lyon, que l'OM devra jouer comme à Paris lors du Classique selon le joueur. "Lorsqu'on laisse le ballon aux autres équipes, on est plus performant. On doit faire mieux sur l'utilisation du ballon, c'est une possibilité de reproduire le même type de match. C'est au coach de savoir comment il faut jouer. Il y a beaucoup de rivalité, l'important est de faire un bon match là-bas. Il n'y a pas de tension."

Interrogé sur le tirage des groupes de la Ligue des Champions, qui verra notamment Marseille défier , Thauvin estime que le tirage est "bon" : "On va toujours jouer contre des équipes très fortes. C'est un bon tirage pour nous. Ce sera difficile de sortir du groupe."