OM : Style de jeu, mercato, ambitions... Les premières confidences d'Igor Tudor

Le nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille s'est confié pour la première fois devant la presse, ce mardi.

Igor Tudor s'est présenté en conférence de presse ce mardi matin pour évoquer son arrivée en tant qu'entraîneur de l'Olympique de Marseille.

"Il y aura une partie d'Italie en moi"

Aux côtés de son nouveau président Pablo Longoria, le technicien croate a notamment fait le point sur le style de jeu qu'il souhaitait mettre en place et ses ambitions sur la Canebière

"Tout le monde connaît la grandeur du club, un club de renommée mondiale. Je connais tous les joueurs de l'effectif, j'ai regardé les matchs de la saison dernière. C'est une très bonne équipe, qui a terminé deuxième la saison dernière", a-t-il d'abord détaillé.

"Cela va être long si on commence à parler de la façon dont on va jouer, on pourra y être jusqu'à demain. Je veux un football offensif et intense, mais pas au détriment de la défense. Mon objectif principal quand les gens viendront au stade, c'est qu'ils ne soient pas deçus.

"Il y aura une partie d'Italie en moi. Mais je ne crois pas en un football italien, anglais, espagnol... Je veux m'adapter au championnat, choisir des joueurs adaptés à la Ligue 1."

"Le mercato ? Cela ne me concerne pas"

Heureux d'être là, l'ancien coach de l'Héllas Vérone a assuré faire confiance à ses dirigeants concernant les arrivées et les départs à prévoir cet été.

"Cela ne me concerne pas, c'est le rôle des dirigeants. Il y aura des joueurs qui partiront et qui viendront, mais c'est le cas pour tous les clubs", a-t-il assuré.

"On va jouer beaucoup de matchs, je n'ai pas de problèmes à mettre un joueur de 20 ans s'il est le meilleur. C'est le terrain qui décidera. Il y aura une base de 15-16 joueurs qui auront plus de minutes que les autres, mais les autres pourront aussi être décisifs dans les matchs importants."

Enfin, Tudor a évoqué la Ligue 1, qu'il s'apprête à découvrir : "C'est un championnat très beau et particulier. Il y a eu beaucoup de changements d'entraîneurs, j'ai hâte que ça commence."