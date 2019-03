OM, Strootman : "J'ai sans doute sous-estimé la Ligue 1"

Arrivé l'été dernier avec un statut de recrue phare, Kevin Strootman, le milieu de l'OM, est revenu sur sa saison difficile dans L'Equipe.

Fort d'un CV bien garni, Kevin Strootman a forcément suscité des attentes élevées après son arrivée à l'Olympique de Marseille en provenance de la Roma, l'été dernier. Mais le Néerlandais n'y que partiellement répondu. Irrégulier et parfois emprunté, Strootman a évoqué sa saison difficile dans les colonnes de L'Equipe.

L'ancien Giallorosso reconnait notamment avoir sous-estimé la Ligue 1. "C'est trop facile d'avancer que les joueurs ont besoin de temps pour s'adapter. J'ai eu quelques problèmes physiques, mais cela ne peut pas servir d'excuse. J'ai sans doute sous-estimé la Ligue 1, je pensais que cela serait plus simple, or le niveau est élevé. Différent par rapport à l'Italie, où c'est plus tactique. Ici, c'est très physique, il y a beaucoup de un contre un, beaucoup de joueurs de qualité", a-t-il lâché. "C'est difficile à décrire. Après certains matches ratés, on va écrire beaucoup de choses dans les journaux. Le vôtre va dire que le vestiaire est contre toi, tu peux en arriver à penser que seul le coach t'a embauché et que les joueurs ne te soutiennent pas. Bon. J'ai surtout réfléchi à ce que je peux faire de mieux. Tu essaies de te concentrer sur ton jeu, d'être précieux pour l'équipe. Je n'ai pas fait assez, je dois faire mieux. J'en suis conscient. Je me suis entraîné dur".

"Après cinq saisons à Rome, Marseille est venu, un grand club avec de sacrés supporters, qui reste sur une finale de Ligue Europa, ce qui n'est pas rien. La Roma ne m'a pas chassé. La direction n'avait peut-être plus la même confiance en moi, par rapport aux années précédentes. Alors j'ai fait le choix de partir", a ensuite expliqué le milieu de terrain, avant d'évoquer sa relation avec Rudi Garcia. "Je le trouve honnête avec les joueurs. Beaucoup, dans le foot, vous disent un truc, puis, dans votre dos, balancent l'exact inverse. Il donne beaucoup de responsabilités aux joueurs, il ne leur dit pas : "Tu enlèves ton cerveau ou tu le mets sur pause, et tu fais ce que le coach te dit." Non, nous devons nous adapter, penser sur le terrain, et j'aime ça".

Autre sujet sensible évoqué par le Néerlandais : ses relations avec ses coéquipiers. Avec un message clair pour répondre aux rumeurs. "Tu es nouveau, tu lis dans certains articles qu'ils ne sont pas contents à cause de ton salaire, ce genre de choses. Peut-être que certains joueurs pensent ainsi. Je sais comment ça marche dans le football. Si vous jouez bien, l'équipe vous accepte. Si vous ne jouez pas bien, tout le monde va essayer de trouver des problèmes, des raisons... À moi de m'appliquer. Mes coéquipiers, le coach, le club, la direction me soutiennent, et je veux le leur rendre. Il est important pour moi de parler le français, de le comprendre. Parfois, je fais des erreurs. Pour mon anniversaire (le 13 février), j'ai essayé de faire un discours en français, à la fin, ils m'ont dit : "Bon, maintenant, tu peux nous le faire réellement en français ?" Ils se sont bien moqués !".

Enfin, Strootman est aussi revenu sur le pétard qu'il avait reçu contre Lille, fin janvier (1-2). "C'était ennuyeux, mais il s'agissait de l'acte d'une personne sur 50 000. Les supporters qui ne rejoignent les tribunes qu'après dix minutes de jeu, c'est difficile, mais je comprends leur colère. Quand ils sont contre toi, il est difficile de jouer normalement. Nous devons nous assurer qu'ils apprécient le match, l'équipe, les résultats pour qu'ils soient derrière nous. Contre Paris, nous avons perdu (0-2), mais l'atmosphère était dingue. Sur une saison de L1, ils peuvent t'aider à prendre neuf ou dix points, rien qu'avec l'ambiance".