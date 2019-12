OM - Steve Mandanda : "Se qualifier en Ligue des Champions"

Présent en conférence de presse ce jeudi, le gardien de l'Olympique de Marseille a dévoilé les objectifs élevés des dauphins du PSG en Ligue 1.

Contraint de céder sa place sur blessure lors du dernier match de championnat face au (1-1), Steve Mandanda est à n'en pas douter l'un des grands artisans de la bonne saison de l' . De retour à son meilleur niveau, le gardien numéro un de l'Equipe de en l'absence d'Hugo Lloris enchaîne les bonnes performances, à l'image du reste de ses partenaires. Une situation qui fait plaisir, mais nécessite désormais confirmation.

Présent en conférence de presse ce jeudi, à 48 heures de la réception du Nîmes Olympique pour le compte de la 19ème journée de , celui qui est considéré comme un cadre dans l'effectif d'André Villas-Boas s'est confié sur son état de forme, se disant prêt à affronter les Crocodiles.

"Peu de monde pensait que l’on occuperait cette place avant la trêve"

"Quand je me suis blessé, j’ai eu un peu peur. Je ne suis pas habitué à ce genre de blessures. On se pose des questions. Mais très vite, j’ai compris que ce n’était pas trop grave. On verra si je joue. Les décisions sont prises par l’entraîneur. N’importe quel joueur veut disputer l’intégralité des rencontres. Si je peux jouer tous les matchs, je le ferais. Après c’est le coach qui décide (...) Le match de samedi est très important. Nous devons gagner et bien finir cette première partie de saison", a déclaré le portier emblématique du club, avant d'évoquer la première partie de saison des Phocéens, dauphins du PSG.

"On fait une bonne première partie de saison. Après la première journée, peu de monde pensait que l’on occuperait cette place avant la trêve. On a eu une période sans victoire, mais n’oublions pas que nous avions beaucoup d’absents. Aujourd’hui, l’équipe est bien. Nous devons enchaîner ! J’ai eu l’occasion d’être champion d’automne avec Marcelo Bielsa et au final, nous avons terminé hors du podium. Il ne faut donc pas s’enflammer. L’objectif est de se qualifier en UEFA Champions League. Il faut gagner samedi et se servir du capital confiance pour bien terminer le championnat", a confié Steve Mandanda.