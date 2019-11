OM - Sanson : "Le coach nous a bien secoués"

Le milieu de terrain marseillais a évoqué la réaction d'André Villas-Boas à la mi-temps du match à Monaco alors que son équipe était menée 2-0.

Battus à Monaco en Coupe de la ligue, les Marseillais ont eu beaucoup de mal en première période, comme au Parc des Princes quelques jours plus tôt. Une situation qui a provoqué la colère de leur entraîneur, André Villas-Boas à la pause, à en croire Morgan Sanson. Présent en conférence de presse à la veille de la réception de (samedi 17h30), le milieu de terrain olympien est revenu sur cet épisode.

"Le coach nous a bien secoués. C'est pas forcément son tempérament mais là il avait besoin de le faire et il l'a fait, a-t-il révélé. Cela nous a permis de nous remettre en question. Il faut qu'on se remette tous en question et qu'on se dise pourquoi ça ne marche pas. C'est ça qui est le plus dur dans le foot.

"Si on faisait deux mi-temps pareilles, deux mi-temps dégueulasses on se dirait que c'est parce qu'on n'y arrive pas. Mais si on en fait une bonne et une mauvaise, c'est qu'il y a un petit souci quelque part et c'est ça qu'il faudra chercher à améliorer."

Entré huit petites minutes à Paris après avoir été suspendu contre , l'ancien montpelliérain n'avait plus été titulaire depuis le 4 octobre et une défaite à Amiens. "Cela faisait presque un mois que je n'avais pas joué, ça a été dur physiquement. Je sais que je dois être plus décisif, je ne me crée plus d'occasions. Je travaille là dessus", a-t-il assuré.