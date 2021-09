OM : Sampaoli veut jouer la Ligue Europa à fond

L'entraîneur de l'OM nourrit de grandes ambitions en Ligue Europa.

Après une campagne calamiteuse en Ligue des champions la saison dernière, l'OM retrouvera l'Europa ce jeudi avec la Ligue Europa.

Pour son premier match de la phase de groupes, l'OM affrontera le Lokomotiv Moscou en Russie. Lors de la conférence de presse d'avant-match, Jorge Sampaoli, l'entraîneur de l'OM, a annoncé la couleur : il est hors de question de galvauder cette compétition.

Quels sont vos objectifs dans cette Ligue Europa ?

« Pour moi, la Ligue Europa est très importante. On va jouer contre des équipes différentes de celles qu'on a l'habitude d'affronter. C'est important pour ce groupe qui est nouveau, s'il veut continuer à progresser, mais aussi pour le rayonnement du club. On va donner le meilleur pour se qualifier, mais ce groupe va devoir se servir de la Coupe d'Europe pour progresser. »

L'OM peut-il mener de front Ligue 1 et Ligue Europa ?

« Il faut représenter le club de la meilleure façon. On va jouer tous les trois jours. Ce sera difficile de tenir le rythme, et les rotations seront nécessaires. L'adversaire est difficile. On souhaite tout de même que l'OM soit protagoniste de chaque match.

« Nous allons aussi jouer contre Rennes et Angers, après Moscou. Il faut bien gérer l'enchaînement des matchs, pour garder un bon rendement. Il faut bien savoir qui sont les joueurs capables de maintenir le rythme, ou ceux qui auront besoin de repos. Il ne faut pas perdre en qualité collective. »