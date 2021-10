OM : Sampaoli veut continuer à "croire en nos idées"

Avant le match contre Lille, l'entraîneur de l'OM est revenu sur le début de saison de son équipe et sur les incidents contre Galatasaray.

Après deux matches nuls consécutifs en Ligue 1 et en Ligue Europa, l'Olympique de Marseille va vouloir reprendre sa marche en avant contre Lille ce week-end. En conférence de presse, Jorge Sampaoli s'est exprimé sur les ambitions de l'Olympique de Marseille et considère que son équipe doit être plus efficace et l'emporter quand elle domine.

"Cela nous motive de voir que plusieurs équipes reviennent et vont de mieux en mieux, comme Lille. On a profité de la "confusion" du début de saison chez certains concurrents, mais il va falloir faire un pas en plus maintenant, on doit éviter certaines erreurs, notamment à la construction. On a été supérieurs au Lokomotiv et à Galatasaray, mais on n'a pas réussi à gagner. On doit continuer à croire en nos idées", a indiqué Jorge Sampaoli.

L'Argentin est heureux du retour de Milik et a encensé Gerson : "C'est un joueur différent de Bamba Dieng par exemple, qui lui préfère jouer dans le dos de la défense. Il y aura des relations différentes avec Milik, qui est plus un buteur. Ça va modifier un petit peu la relation des joueurs offensifs, c'est ce qu'on va essayer d'approfondir dans les prochaines semaines. Pour nous Gerson a la qualité pour jouer à plusieurs postes, son meilleur poste c'est sûrement d'organiser le jeu depuis l'axe. Il a montré un bon niveau ici, il a d'ailleurs été appelé en sélection, ce n'est pas facile. On lui demande de plus participer au jeu et de s'adapter au rythme de la Ligue 1 pour qu'il puisse faire des différences. On doit être plus exigeant avec un joueur comme Gerson".

"Les rotations, c'est une nécessité. Pour Alvaro, Balerdi avait joué deux matchs de suite, il avait un peu de fatigue. Alvaro a fait un bon match hier. Malgré le turnover l'idée de jeu reste la même et ça, c'est une bonne chose. La concurrence entre Mandanda et Lopez ? On doit chercher la solidité selon la forme des joueurs, c'est pareil pour toutes les postes. On doit mettre la meilleure formule pour l'équipe de manière la plus honnête possible", a ajouté Jorge Sampaoli.

L'entraîneur de l'OM est revenu sur les incidents contre Galatasaray : "Plus que la peur d'un possible huis clos, on se demande surtout pourquoi autant de personnes venant de Turquie ont provoqué ce genre d'incidents, c'est plutôt étrange. Le plus juste serait d'avoir des sanctions exemplaires contre les incidents violents. Le match aurait dû être arrêté hier, il n'aurait pas dû continuer. Sinon on montre que les violences font partie du jeu. On parle de bombes agricoles, d'insultes. Il faut des mesures très fortes sinon on peut se poser la question : ce genre d'incidents est-il plus important que le jeu ? C'est une honte ce qui s'est passé hier."

Enfin, Jorge Sampaoli a exprimé son opinion sur la possibilité d'une Coupe du monde tous les deux ans : "La Coupe du monde est un spectacle très suivi. Si ça ne touche pas les championnats et si c'est bien organisé, pourquoi pas. On pourrait mettre les qualifications sur un mois. Mais ça ne doit pas toucher l'intégrité des joueurs, des périodes de repos sont nécessaires. Là on a des joueurs qui vont revenir de sélection un jour avant notre prochain match... Il faut réussir à protéger toutes les parties. Si on peut ajouter des compétitions sans tout bousculer, et sans plus de fatigue, pourquoi pas."