OM : Sampaoli offre de l’espoir à Mandanda

L’entraineur marseillais a fait savoir ce vendredi qu’il pouvait très vite refaire appel à Steve Mandanda pour garder la cage de l’équipe.

Depuis trois matches, c’est l’Espagnol Pau Lopez qui garde les buts de l’Olympique de Marseille. L’Espagnol a été installé à ce poste, au détriment de l’emblème de l’équipe, Steve Mandanda. Beaucoup pensaient à un choix définitif de Jorge Sampaoli, mais ce n’est pas le cas. Ce dernier vient de faire savoir qu’il est toujours en pleine réflexion par rapport à la manière dont il veut gérer les deux éléments.

Questionné sur cette rivalité ce vendredi en conférence de presse, et avant le match contre Lens à domicile, le technicien argentin n’a pas éludé le sujet. Il s’est même efforcé de répondre de « manière sincère et non politique », selon ses propres dires.

« Aujourd'hui, je ne sais pas (qui va être le numéro 1), a-t-il commencé par rétorquer. On voulait juste tester Pau Lopez, voir comment il s'adaptait au groupe et système, parce que dans notre idée de jeu le gardien est un joueur de plus. On voulait le voir à l'œuvre. C'est le gardien qui aujourd'hui a le plus de temps pour faire la première passe. »

Sampaoli donne un indice pour ses choix futurs

A un moment ou un autre il va bien falloir que le responsable de l’équipe se décide, sous peine de provoquer une atmosphère pesante et une concurrence malsaine. C’est ce qu’il compte faire, et il a même indiqué vers quoi tend sa décision : « Moi, de par mes caractéristiques, je vais peut-être choisir un gardien pour chaque compétition, mais aujourd'hui, je ne sais pas ».

Sampaoli a ensuite conclu en affirmant que la mise à l’écart de Mandanda ne l’empêche d’avoir beaucoup d’estime pour ce dernier et pour tout ce qu’il a réalisé pour le club : « Je sais très bien que Steve est une idole du club. Il doit lutter contre un présent (la situation actuelle) et contre un système, en plus d'un partenaire qui est arrivé. Il y a une concurrence de gardiens. Comme je le disais, le gardien est celui qui a le plus de temps pour faire cette passe, il y a des comparaisons à faire entre les deux. Mais ces comparaisons sont aussi liées au résultat, parce qu'il modifie le fonctionnement et que le projet tombe à l'eau si on ne gagne pas, tout simplement. On doit donc choisir le meilleur gardien possible pour chaque match, voilà ma réponse sincère. Je sais que ça peut créer des discussions, des polémiques de par l'histoire de Steve Mandanda dans ce club. Il a aujourd'hui un présent et un partenaire. C'est ma réponse la plus sincère possible ».