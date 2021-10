OM : Sampaoli ne s’inquiète pas pour Milik

Arkadiusz Milik tarde à retrouver son rendement de l’exercice écoulé, mais cela ne semble pas trop préoccuper son coach.

Alors qu’il a repris la compétition depuis presque un mois, Arkadiusz Milik peine pour l’instant à donner satisfaction avec l’OM et afficher le même rendement qu’il avait lors de la deuxième partie de la saison précédente. En six matches joués, il n’a trouvé le chemin des filets adverses qu’à une seule reprise. Un rendement en dents de scie qui aurait pu inquiéter son coach, mais ce n’est curieusement pas le cas.

Sampaoli lui trouve des circonstances atténuantes

Durant le point-presse ce vendredi, le coach argentin a tenu à rappeler le contexte et les contraintes dont a pâti son avant-centre : « Il a eu un but annulé, une tête de peu à côté, une occasion que Payet aurait dû mieux gérer à Nice. C'est la particularité des buteurs, ça dépend des moments. L'équipe doit attaquer plus, on doit faire avec notre style, on croit en notre style ».

L'article continue ci-dessous

Sampaoli a poursuivi en affirmant que c’est aussi aux autres d’en faire plus pour mettre Milik dans les meilleures conditions afin qu’il puisse bien s’exprimer : « C'est très important pour nous de le récupérer pour ses qualités de finition devant le but. Mais l'équipe doit proposer plus de situations adaptées à son jeu. Mais il n'a pas pu faire la préparation, donc ça prendra encore un peu de temps ».

En attendant que Milik renoue avec ses bonnes habitudes dans la surface adverse, le meilleur réalisateur marseillais cette saison reste Dimitri Payet. Le Réunionnais en est à six buts inscrits, dont celui précieux mis contre Nice mercredi dernier.

Dimanche soir, contre Clermont, le Polonais va tenter de renouer les buts et relancer sa formation olympienne, qui reste sur trois rencontres sans le moindre succès.