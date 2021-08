OM - Sampaoli : "Les histoires d'amour ne durent pas sans les résultats"

L'entraîneur argentin s'apprête à disputer son premier match dans un Vélodrome plein ce dimanche face à Bordeaux (21h).

La deuxième journée de Ligue 1 ce week-end verra la premier match de la saison au Vélodrome avec du public depuis plus d'un an et demi et le début de la pandémie de Covid-19. Une belle nouvelle pour l'Olympique de Marseille de Jorge Sampaoli, qui compte bien s'appuyer dessus pour créer une dynamique positive en ce début de saison.

"Les gens vont être excités, très attentifs et j'espère qu'on sera à la hauteur de l'identité du club et de ses supporters. Il y aura de l'émotion pour moi aussi. C'est une pression en plus pour l'adversaire et pour nous, s'est réjoui le technicien argentin en conférence de presse, à deux jours d'accueillir Bordeaux. Que les supporters vivent des émotions devant le spectacle de leur équipe, oui, c'est important."

Avant d'ajouter, lucide : "Mais il faut aussi que nous ayons davantage de contrôle sur le jeu, sinon nous commettrons des erreurs. C'est bien de tous se sentir unis, le public, le staff, les joueurs, il faudrait que ça continue. Mais dans le football, les histoires d'amour ne durent pas longtemps quand il n'y a pas de résultat."

L'entraîneur argentin a également évoqué le positionnement de Dimitri Payet, aligné en faux neuf la semaine dernière à Montpellier pendant 70 minutes avant l'entré de Benedetto.

"La position et la différence de hauteur où il joue est liée au positionnement de l'adversaire. Pour moi c'est un milieu offensif qui peut aussi jouer un peu plus haut parce qu'il sait marquer. Je pense qu'il réunit les deux, le jeu et le sens du but, il est habitué à jouer plus bas mais il a une vraie capacité à marquer", a-t-il confié.

"Messi ? Si tu ajoutes le meilleur joueur du monde à cette équipe déjà très forte cela multiplie encore l'écart entre pouvoir et justice"

Avec un seul match par semaine en attendant le début de la Ligue Europa mi-septembre, Sampaoli peut en profiter pour faire travailler son groupe et inculquer ses principes de jeu : "En août, on n'a qu'un match par semaine et donc on a le temps de s'entraîner, pour acquérir une culture, une identité, avec une nouvelle équipe qui n'est pas encore complètement constituée.

"Il faut construire une idée qu'on gardera toute la saison, parce qu'ensuite il y aura davantage de matches et on ne pourra plus travailler de la même façon."

Enfin sans surprise, l'Argentin a été interrogé sur l'arrivée de Lionel Messi au PSG cette semaine. "Le PSG a une équipe au-dessus des autres, et cela augmente chaque année. Il y a le pouvoir et il y a la justice, et le pouvoir est plus fort que la justice. Si tu ajoutes le meilleur joueur du monde à cette équipe déjà très forte cela multiplie encore l'écart", a-t-il estimé.

"Tout le monde va regarder la Ligue 1. Mais cela génère un gros écart de pouvoir, et donc la justice s'éloigne. J'espère que tous les clubs historiques du Championnat de France auront un jour la même possibilité économique que le PSG."