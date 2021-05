OM - Sampaoli : "L'adversaire nous a neutralisés"

L'entraîneur marseillais s'est montré frustré après le nul concédé par l'OM face à Strasbourg en ouverture de la 35e journée.

L'Olympique de Marseille avait l'opportunité de mettre la pression sur ses concurrents dans la course à l'Europe vendredi soir, pour la première rencontre de la 35e journée de Ligue 1. Une chance que n'ont pas vraiment saisie les Olympiens, menés au score au Vélodrome par Strasbourg avant de réussir à décrocher un petit point en toute fin de match grâce à Dario Benedetto.

"Ça n'a pas été facile contre une équipe regroupée. Heureusement, on a pu égaliser mais on n'a pas eu la capacité de faire mieux", a réagi le coach phocéen Jorge Sampaoli au coup de sifflet final au micro de Canal +.

"L'objectif aurait été plus proche avec une victoire et on doit penser à gagner le prochain match. L'adversaire nous a neutralisés, on n'a pas pu mettre en place notre plan de jeu et c'est frustrant."

Une frustration d'après match partagée par plusieurs joueurs, à l'image de Steve Mandanda : "Ils ont très, très bien joué leur plan et ils ont bien défendu. On n'a pas su trouver la solution, le décalage qui nous aurait permis d'ouvrir le score", pestait le dernier rempart, lui aussi sur la chaîne cryptée.

L'article continue ci-dessous

"On égalise mais trop tard pour gagner ce match. On prend quand même un point alors qu'on était mal barrés. On prend trop de buts sur coups de pied arrêtés, il va falloir améliorer ça. Il y a un mini-championnat pour la 5e place. On perd deux points aujourd'hui. On va voir ce que feront les autres."

Avec ce nul, l'OM manque l'occasion de s'emparer provisoirement de la cinquième place du championnat, directement européenne pour la saison prochaine depuis la disparition de la Coupe de la Ligue.

Sur la Canebière, il faudra donc espérer que Lens ne l'emporte pas au Parc des Princes ce samedi après-midi pour prendre trois points d'avance avec autant de matchs à jouer d'ici la fin de la saison. Au programme de ces trois dernières journées pour les Marseille : déplacement à Saint-Etienne, réception d'Angers et déplacement à Metz. L'heure sera ensuite venue de penser à la saison prochaine, avec ou sans qualification européenne.