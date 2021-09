OM : Sampaoli donne des nouvelles de Milik

L’entraineur marseillais Jorge Sampaoli a fait le point ce vendredi sur l’état de santé d’Arkadiusz Milik.

Les supporters de l’OM vont peut-être bientôt revoir Arkadiusz Milik sur les terrains. Le Polonais ne sera pas opérationnel contre Monaco ce week-end. Mais, il y a eu une chance qu’il soit d’attaque pour le match qui suit contre Rennes. C’est ce qu’a indiqué son coach Jorge Sampaoli, ce vendredi en conférence de presse.

« Je suis optimiste, a commencé par confier le coach argentin à propos de son avant-centre vedette. Lundi, Milik va s'entrainer avec le groupe. On va voir comment il va évoluer. C'est un très grand pro, il fait plusieurs séances par jour. On verra s'il peut jouer contre Rennes ».

Pour rappel, l’international polonais a contracté une blessure au genou à la fin de la saison dernière. Son indisponibilité ne devait durer qu’une poignée de semaines, mais elle n’a cessé de s’étirer. Après avoir profité de ses vacances, l’ancien napolitain a entamé les soins et la préparation physique. Un come-back a été fixé au mois de septembre et le duel contre Monaco. Cette échéance s’est avérée être légèrement trop optimiste. D’un autre côté, la prudence reste de mise vu qu’il s’agit du seul véritable numéro 9 de renom dont dispose le club phocéen actuellement.

L'article continue ci-dessous

Sampaoli aurait aimé un autre neuf

Sampaoli n’aurait pas dit non à une recrue offensive supplémentaire, mais il est disposé à faire avec les moyens du bord. « Il y a toujours la position de l'entraineur qui veut l'idéal et la situation réelle du club qui ne peut pas compléter l'effectif entièrement. Il faut l'accepter et travailler avec les joueurs à disposition. On voulait un attaquant supplémentaire », a-t-il confié.

A l’exception de Milik, l’entraineur argentin dispose d’un groupe quasi au complet pour l’opposition face aux Monégasques. Et il s’en félicite : « Jordan (Amavi) a une gène depuis le match contre Nimes. Sinon à part Milik, tout le monde est dispo. Reste à voir l'état de fatigue d'Under, Gerson et Konrad ». Vu que le résultat de son match face à Nice a été annulé, Marseille demeure parmi les six équipes toujours invaincues depuis l’entame de la saison en Ligue 1.