OM, Sampaoli dément viser la cinquième place

Le coach olympien, Jorge Sampaoli, affirme qu’il n’y a pas d’obligation de terminer européen cette saison.

A six journées de l’épilogue du championnat, l’Olympique de Marseille n’est pas en position de finir européen. 6e du classement, les Phocéens sont à trois points du RC Lens, dont la position donne accès à la Coupe de conférence. La Ligue Europa s’apparente à un mirage pour les Phocéens et à en croire leur entraineur ce n’est de toute façon pas le but que lui et ses hommes se sont fixés pour cette fin de saison.

« Je ne me suis peut-être pas bien expliqué. On ne peut avoir aucune aspiration claire aujourd’hui car nous sommes en train de définir quelque chose qui avait déjà commencé. Notre idée est que ces matches fassent partie de l’émulation et de la formation », a indiqué Jorge Sampaoli en conférence de presse ce jeudi, avant la rencontre contre Lorient à domicile.

Le technicien argentin a enchéri en affirmant qu’il n’avait jamais promis d’accrocher l’Europe dès sa première saison : "Peut-être que les résultats nous mèneront quelque part mais ce n’est pas l’objectif principal. Ce serait mentir de me fixer un objectif. L’idée était : évaluer les joueurs par vidéos, ensuite à l’entrainement, je chercher à ce qu’il développe une autre idée (...) L’objectif est de mieux jouer pour atteindre une meilleure position que celle dans laquelle nous sommes".

L'article continue ci-dessous

« Ce que je veux c’est plus important qu’une position au classement »

Pour l’ancien sélectionneur albiceleste, plus que les résultats c’est le jeu produit et les valeurs affichées qui important pour l’instant. Il veut surtout une base sur laquelle construire. "Je n’ai personnellement aucun objectif au classement. Ma priorité est autre part. Je ne pense pas à placer une obligation de quelque chose qui va arriver grâce à une idée de jeu. Je ne veux pas donner de l’espoir sur quelque chose aussi froid qu’une position au classement (...) Ce que je veux est beaucoup plus important : faire en sorte que cette position au classement soit générée par un style de jeu", a souligné Sampaoli.

Devant les journalistes, Sampaoli s’est aussi exprimé sur son caractère bouillonnant et le langage corporel qu’il affiche sur la ligne de touche : « Ça vient de loin. Je ne cherche à donner aucun message avec ça. C’est juste personnel, je dois être en mouvement pour réfléchir. J’analyse mieux en marchant et en bougeant qu’à l’arrêt ».

Il a conclu que c’était naturel et que pour l’instant il n’a montré qu’une partie de sa facette lors des matches de son équipe : « Je m’implique toujours beaucoup avec le club dans lequel je travaille aussi. Ça a toujours été comme ça, partout où je suis passé. Aujourd’hui je suis très calme, c’est une autre version ».