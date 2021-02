OM, Sampaoli dans le viseur ? Longoria laisse planer le doute

En marge de la présentation de Ntcham, Longoria, directeur du football à l’OM, a fait le point sur la recherche du nouveau coach.

Sarri, Benitez, Favre, Queiroz et bien d’autres. Depuis l’annonce de la démission d’André Villas-Boas suivie de sa mise à pied, nombreux sont les entraîneurs à avoir été associés de près ou de loin à l’Olympique de Marseille. Mais, il semblerait bien que Jorge Sampaoli soit le choix n°1 des dirigeants marseillais pour prendre la succession du Portugais.

RMC Sport a annoncé lundi qu’un proche du technicien argentin avait confirmé des discussions avec l’OM. Aux côtés d’Olivier Ntcham pour sa présentation, Pablo Longoria a bien évidemment été question sur le futur entraîneur. Mais ne comptez pas sur le directeur du football de l’OM pour donner des indices.

"On travaille sur différentes pistes. Il y a des pistes avancées, reconnait-il, d’autres à l’état de contacts. Mais nous allons prendre la meilleure décision pour le futur du club. Quand vous choisissez un coach, vous devez toujours penser à l’avenir du projet."

Si la piste menant à Sampaoli semble actuellement la plus chaude, elle est également compliquée à négocier. Sous contrat pour encore une saison avec l’Atletic Mineiro, l’entraîneur argentin ne sera libéré pas le club brésilien que contre un chèque d’un peu plus d’un million d’euros. Une somme pour l’OM dont les finances sont dans le rouge et qui pousse donc le club marseillais à ne pas mettre tous ses oeufs dans le même sac et donc à agir avec prudence.

"Je n’aime pas décider dans la précipitation. On regarde toujours le projet du club à court, moyen et long terme. Les décisions prises doivent aider le club à l’avenir. Parler de noms aujourd’hui, c’est nourrir les spéculations, et je n’aime pas les spéculations."

Le timing pour trouver le successeur de Villas-Boas étant plus long que prévu, Nasser Larguet va donc prolonger son intérim sur le banc marseillais pour encore quelques matches.

"On prendra la décision quand ce sera le moment, souffle-t-il. Aujourd’hui nous sommes très contents du travail quotidien de Nasser, vraiment je le remercie pour ce qu’il fait. Combien de temps ça durera? Le temps nécessaire pour trouver la bonne personne pour le projet du club."

Après cette prise de parole de Pablo Longoria, les points d’interrogation sur l’avenir sportif de l’OM subsistent toujours.